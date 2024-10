Xinhua Silk Road: Der chinesische Hafen Shanghai und der deutsche Hafen Hamburg arbeiten gemeinsam am Aufbau eines grünen Schifffahrtskorridors

BEIJING, 26. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem North Bund Forum 2024, das am Dienstag eröffnet wurde, haben der chinesische Hafen Shanghai und der deutsche Hafen Hamburg ihre Zusammenarbeit beim Aufbau eines grünen Schifffahrtskorridors zugesagt, um die grüne Transformation der beiden Häfen und die nachhaltige Entwicklung der globalen Schifffahrtsindustrie zu fördern.

Photo shows the signing ceremony of a memorandum of understanding (MoU) on jointly building a green shipping corridor among Shanghai Municipal Transportation Commission, Hamburg Port Authority, COSCO Shipping Lines and the Shanghai International Port (Group) on October 22, 2024.

Die Shanghai Municipal Transportation Commission, die Hamburg Port Authority (HPA), COSCO Shipping Lines Co., Ltd. und Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der sie mit Technologie- und Ausrüstungsherstellern, Energielieferanten, Frachteigentümern, Terminals und Reedereien zusammenarbeiten, um den Dekarbonisierungsprozess zu beschleunigen.

Alle Parteien sollen ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter Entwicklung und Nutzung von Landstrom in den Häfen, Bau von Infrastruktur, bevorzugte Behandlung, Informationsaustausch usw., gemäß der Absichtserklärung vorantreiben.

Der Bau grüner Schifffahrtskorridore ist weit mehr als nur eine Angelegenheit zwischen zwei Häfen. Er ermöglicht es mehr Interessengruppen, sich an den gemeinsamen Bemühungen um eine Reduzierung der CO2-Emissionen zu beteiligen, so Jens Meier, Geschäftsführer von HPA.

Vor dieser jüngsten Zusammenarbeit hatte der Hafen von Shanghai mit dem Hafen von Los Angeles und dem Hafen von Long Beach Vereinbarungen über den Bau grüner Schifffahrtskorridore getroffen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342799.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2540513/pic.jpg