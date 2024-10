Xinhua Silk Road : le port chinois de Shanghai s'associe au port allemand de Hambourg pour créer un corridor maritime vert

PÉKIN, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Forum 2024 de North Bund qui a été inauguré mardi, le port chinois de Shanghai et le port allemand de Hambourg se sont engagés à travailler ensemble à la construction d'un corridor maritime vert, visant à promouvoir la transformation verte des deux ports et le développement durable de l'industrie mondiale de la navigation.

Photo shows the signing ceremony of a memorandum of understanding (MoU) on jointly building a green shipping corridor among Shanghai Municipal Transportation Commission, Hamburg Port Authority, COSCO Shipping Lines and the Shanghai International Port (Group) on October 22, 2024.

Un mémorandum d'entente a été signé entre la Commission municipale des transports de Shanghai, l'Autorité portuaire de Hambourg (HPA), COSCO Shipping Lines Co. et Shanghai International Port Group Co. qui travailleront tous avec les fabricants de technologies et d'équipements, les fournisseurs d'énergie, les propriétaires de cargaisons, les terminaux et les compagnies maritimes afin d'accélérer le processus de décarbonisation.

Selon le mémorandum d'entente, toutes les parties devraient faire progresser leur coopération dans divers domaines, notamment le développement et l'utilisation de l'énergie à terre dans les ports, la construction d'infrastructures, les politiques préférentielles, le partage d'informations, etc.

Loin d'être une simple affaire entre deux ports, la construction de corridors maritimes verts permet à un plus grand nombre de parties prenantes de participer aux efforts conjoints de réduction des émissions de carbone, selon Jens Meier, Directeur général de l'Autorité portuaire de Hambourg (HPA).

Avant cette récente coopération, le port de Shanghai avait conclu des accords avec le port de Los Angeles et le port de Long Beach en vue de créer des corridors maritimes verts.

