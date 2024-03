Yealink kündigt die Einführung des revolutionären Bluetooth-Headsets BH70 an: Die Zukunft der Unternehmenskommunikation

XIAMEN, China, 22. März 2024 /PRNewswire/ -- Als Reaktion auf die sich verändernde Landschaft der heutigen Arbeitsumgebung stellt Yealink, ein weltweit führender Anbieter von Unified Communications- und Collaboration-Lösungen, das Yealink BH70 Bluetooth Headset vor. Mit dem Aufkommen hybrider Arbeitsmodelle passen die Unternehmen ihre Arbeitsmodelle an, um Fernarbeit und flexible Arbeitsregelungen zu unterstützen. Dieses hochmoderne Gerät wurde speziell für die vielfältigen Anforderungen von Hybrid-Arbeitskräften entwickelt und ermöglicht nahtlose Konnektivität und Produktivität ohne geografische Beschränkungen.

Yealink BH70 Bluetooth Headset

Die sich entwickelnde Landschaft der Business Headsets

Da sich das Konzept der Arbeitsbereiche hin zur Unterstützung hybrider Modelle wandelt, ist der Bedarf an leistungsstarken Business-Headsets gestiegen. Laut SurveyMonkey definieren 40 % der Unternehmen ihre Arbeitsmodelle neu, um hybride Arrangements zu ermöglichen, und konzentrieren sich dabei auf den physischen Arbeitsbereich, die Tools und die Endgeräte, die für eine vielseitige und vernetzte Belegschaft unerlässlich sind. Das Yealink BH70 Bluetooth-Headset ist ein wichtiges Hilfsmittel für Geschäftsleute, die eine konsistente und klare Kommunikation an verschiedenen Standorten benötigen.

Wie wählen Sie Ihr ideales Headset?

Die große Auswahl an verfügbaren Technologien macht die Wahl des idealen Business-Headsets zu einer Herausforderung. Die Benutzer müssen oft einen Kompromiss zwischen fortschrittlichen Funktionen und Erschwinglichkeit eingehen. Das BH70 Bluetooth-Headset von Yealink eliminiert diesen Kompromiss und bietet Premium-Funktionen ohne den Premium-Preis.

Wir stellen vor: Yealink BH70 Bluetooth-Headset

Das Bluetooth-Headset BH70 von Yealink ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens, fortschrittliche und zugängliche Technologie anzubieten. Sie rühmt sich:

Die branchenführende 3-Mic-Technologie zur Geräuschunterdrückung sorgt für Klarheit in lauten Umgebungen.

Ergonomisches Design für anhaltenden Komfort bei längerem Gebrauch.

Eine stabile und zuverlässige Bluetooth-Verbindung ist für eine unterbrechungsfreie Kommunikation unerlässlich.

Das Yealink BH70 ist nicht nur ein Audiogerät, sondern ein produktivitätssteigerndes Werkzeug, das auf die vielfältigen Anforderungen moderner Berufstätiger zugeschnitten ist.

Um mehr über das neue Yealink BH70 Bluetooth-Headset zu erfahren, besuchen Sie die Website

Besuchen Sie Yealink auf der Enterprise Connect

Entdecken Sie das innovative Bluetooth-Headset BH70 aus erster Hand auf der Enterprise Connect, die vom 25. bis 28. März stattfindet. Yealink lädt Sie an den Stand #1411 ein, um die 3-Mic Noise Cancellation-Technologie in Aktion zu erleben. Nehmen Sie an unterhaltsamen Aktivitäten teil und gewinnen Sie spannende Preise wie Pandapuppen, aufblasbare Sofas und Bluetooth-Kopfhörer.

Entdecken Sie die Zukunft der Kommunikation mit Yealink! Buchen Sie eine maßgeschneiderte Standführung

Über Yealink Inc.

Yealink (Aktiencode: 300628) ist eine globale Marke, die sich auf Videokonferenz-, Sprachkommunikations- und Kollaborationslösungen mit erstklassiger Qualität, innovativer Technologie und benutzerfreundlicher Erfahrung spezialisiert hat. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen gehört Yealink zu den Top 5 der Videokonferenzanbieter (IDC Global Video Conferencing Market Statistics 2021) und ist die Nummer 1 beim weltweiten Marktanteil der SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2020).

Für weitere Informationen oder um Partner von Yealink zu werden, besuchen Sie bitte unsere Website: www.yealink.com.

