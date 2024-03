Yealink annonce le lancement de l'oreillette Bluetooth révolutionnaire BH70 : l'avenir de la communication professionnelle

XIAMEN, Chine, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- En réponse au paysage changeant de l'environnement de travail d'aujourd'hui, Yealink, leader mondial des solutions de communications unifiées et de collaboration, est fier de présenter l'oreillette Bluetooth Yealink BH70 . Avec l'essor des modèles de travail hybrides, les entreprises adaptent leurs modèles de travail pour prendre en charge le travail à distance et flexible. Cet appareil de pointe est conçu pour répondre aux diverses exigences d'une main-d'œuvre hybride, permettant une connectivité fluide et une productivité sans contraintes géographiques.

Yealink BH70 Bluetooth Headset

L'évolution du paysage des oreillettes professionnelles

Alors que le concept d'espace de travail évolue vers des modèles hybrides, la nécessité de disposer d'oreillettes professionnelles performantes s'est accrue. SurveyMonkey indique que 40 % des entreprises redéfinissent leurs modèles de travail pour s'adapter aux modèles hybrides, en se concentrant sur l'espace de travail physique, les outils et les terminaux essentiels à une main-d'œuvre polyvalente et connectée. L'oreillette Bluetooth Yealink BH70 est un outil essentiel pour les professionnels qui ont besoin d'une communication cohérente et claire sur différents sites.

Comment choisir l'oreillette idéale ?

La vaste gamme de technologies disponibles rend le choix d'une oreillette professionnelle idéale difficile. Les utilisateurs sont souvent confrontés à un compromis entre les fonctionnalités avancées et le prix. L'oreillette Bluetooth BH70 de Yealink élimine ce compromis, en proposant des fonctions haut de gamme à bas prix.

Présentation de l'oreillette Bluetooth Yealink BH70

L'oreillette Bluetooth BH70 de Yealink témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir une technologie avancée et accessible. Elle présente les caractéristiques suivantes :

technologie de réduction du bruit à 3 microphones, à la pointe de l'industrie, garantissant la clarté dans les environnements bruyants ;

design ergonomique pour un confort durable lors d'une utilisation prolongée ;

connexion Bluetooth stable et fiable, essentielle pour une communication ininterrompue.

Le Yealink BH70 n'est pas un simple appareil audio, c'est un outil d'amélioration de la productivité conçu pour répondre aux exigences variées des professionnels modernes.

Pour en savoir plus sur le nouveau casque Bluetooth Yealink BH70, rendez-vous ici .

Rejoignez Yealink au salon Enterprise Connect

Découvrez l'innovante oreillette Bluetooth BH70 lors du salon Enterprise Connect, qui se tiendra du 25 au 28 mars. Yealink vous invite au stand #1411 pour voir la technologie de réduction du bruit à 3 microphones en action. Participez à des activités divertissantes et tentez de gagner des prix intéressants tels que des poupées panda, des canapés gonflables et des oreillettes Bluetooth.

Venez découvrir l'avenir de la communication avec Yealink ! Réservez une visite personnalisée du stand ici .

À propos de Yealink Inc.

Yealink (code boursier : 300628) est une marque mondiale spécialisée dans les solutions de visioconférence, de communication vocale et de collaboration avec la meilleure des qualités, une technologie innovante et conviviale. Yealink, qui est l'un des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, se classe dans le top 5 des fournisseurs de visioconférence (selon le rapport « IDC Global Video Conferencing Market Statistics 2021 »), et occupe la première place des parts de marché mondiales des expéditions de téléphones SIP (selon le rapport « Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Report, Frost & Sullivan, 2020 »).

Pour en savoir plus ou pour devenir partenaire de Yealink, veuillez consulter le site suivant : www.yealink.com .