Yealink kondigt de lancering aan van de revolutionaire BH70 Bluetooth-headset: De toekomst van zakelijke communicatie

XIAMEN, China, 23 maart 2024 /PRNewswire/ -- In reactie op de veranderingen in de hedendaagse werkomgeving introduceert Yealink, een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van unified communications en oplossingen voor samenwerking, met trots de Yealink BH70 Bluetooth-headset. Door de opkomst van hybride werkmodellen passen bedrijven hun werkmodellen aan om extern en flexibel werken te ondersteunen. Dit ultramoderne toestel is gemaakt om te voldoen aan de uiteenlopende eisen van een hybride personeelsbestand en maakt naadloze connectiviteit en productiviteit zonder geografische beperkingen mogelijk.

Yealink BH70 Bluetooth Headset

De markt voor zakelijke headsets is voortdurend in beweging

Met de overgang van het concept van vaste werkplekken naar de ondersteuning van hybride modellen is de behoefte aan hoogwaardige zakelijke headsets explosief gegroeid. SurveyMonkey geeft aan dat 40% van de bedrijven hun werkmodellen momenteel heroverwegen om hybride werkmogelijkheden te scheppen, waarbij de focus ligt op de fysieke werkruimte, hulpmiddelen en endpoints die essentieel zijn voor een veelzijdig en verbonden personeelsbestand. De Yealink BH70 Bluetooth-headset is een onmisbaar hulpmiddel voor professionals die behoefte hebben aan consistente en duidelijke communicatie op verschillende locaties.

Hoe kies je de ideale headset?

Het enorme aanbod van beschikbare technologieën maakt de keuze van een ideale headset voor zakelijk gebruik tot een uitdaging. Gebruikers moeten vaak een afweging maken tussen geavanceerde functies en betaalbaarheid. De BH70 Bluetooth-headset van Yealink maakt een einde aan dit dilemma en biedt functionaliteit van topklasse zonder het hoge prijskaartje.

Maak kennis met de Yealink BH70 Bluetooth-headset

De BH70 Bluetooth-headset van Yealink weerspiegelt de toewijding van het bedrijf tot het leveren van geavanceerde, toegankelijke technologie. De headset is voorzien van:

Toonaangevende technologie voor onderdrukking van omgevingsgeluid, voor duidelijke gesprekken in lawaaiige omgevingen.

Een ergonomisch ontwerp voor blijvend comfort bij langdurig gebruik.

Een stabiele en betrouwbare Bluetooth-verbinding is essentieel voor ononderbroken communicatie.

De Yealink BH70 is niet zomaar een audioapparaat. Het is een productiviteitsverhogend hulpmiddel dat is afgestemd op de uiteenlopende behoeften van moderne professionals.

Meer informatie over de nieuwe Yealink BH70 Bluetooth-headset vindt u hier op de website.

Bezoek Yealink op Enterprise Connect

Ontdek de innovatieve BH70 Bluetooth-headset zelf op Enterprise Connect, op 25-28 maart. Yealink nodigt u uit om langs te komen op stand #1411 om de technologie voor onderdrukking van omgevingsgeluid met 3 microfoons met eigen ogen te zien. Doe mee aan leuke activiteiten en maak kans op aantrekkelijke prijzen, zoals pandaknuffels, opblaasbare zitbanken en Bluetooth-headsets.

Kom en ontdek de toekomst van communicatie bij Yealink! Maak hier een reservering voor een speciale rondleiding op de stand.

