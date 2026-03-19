ZPMC schließt erste Emissionsrechte-Transaktion in Shanghai ab

SHANGHAI, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Die erste Transaktion von Emissionsrechten in Shanghai wurde vor kurzem an der Shanghaier Umwelt- und Energiebörse abgeschlossen und stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung einer marktbasierten Umweltregulierung in der Stadt dar.

In der bahnbrechenden Transaktion übertrug die Changxing-Niederlassung von Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) ihre überschüssigen Emissionszertifikate für flüchtige organische Verbindungen (VOC) auf Shanghai Changxing Metal Finishing Co, Ltd, eine Tochtergesellschaft von Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Die Transaktion folgt auf die am 1. Februar in Kraft getretenen Management Measures of Shanghai Municipality for the Paid Use and Trading of Emission Rights, die den Industriesektor der Stadt für flexiblere, auf die Einhaltung von Vorschriften ausgerichtete Umweltinnovationen positionieren.

Die überschüssigen Gutschriften stammen aus der Einführung eines festkörperreichen Decklacks mit niedrigem VOC-Gehalt durch ZPMC, der neu formuliert wurde, um den Festkörpergehalt von 57 % auf 65 % zu erhöhen und gleichzeitig den VOC-Gehalt von 345 g/l auf 268 g/l zu senken. Es wird erwartet, dass durch die Umstellung die jährlichen VOC-Emissionen um etwa 1,865 Tonnen reduziert werden. Die Kredite wurden von Shanghai Changxing Metal Finishing Co, Ltd, einer Tochtergesellschaft von Hudong-Zhonghua Shipbuilding, zur Unterstützung ihres neuen Projekts für Isolierbeschichtung und Kryopumpenwerkstatt erworben.

Die Transaktion ist Teil eines umfassenderen Programms zur Dekarbonisierung und Ressourceneffizienz in der ZPMC-Anlage in Changxing. Zu den Initiativen gehören ein System zur Rückgewinnung und Nutzung von Regenwasser, ein geschlossener Abwasserkreislauf aus Feuerverzinkungsanlagen, die Rückgewinnung von Abwärme aus regenerativen thermischen Oxidationsanlagen (RTO) und die Wiederverwendung von zinkhaltigen Farbabfällen und Industrieabfällen. Diese Bemühungen haben dem Werk die Anerkennung als „Shanghai Four-Star Green Factory" und „Water-Conserving Enterprise" eingebracht.

Was die Energieversorgung betrifft, so ist jetzt eine 34-MW-Solaranlage auf dem Dach in Betrieb und an das Netz angeschlossen, unterstützt durch ein intelligentes Energiemanagementzentrum. Das Werk hat über 1.000 Maschinen mit hohem Energieverbrauch außer Betrieb genommen und 87 Elektrofahrzeuge für die interne Logistik eingesetzt. Im Zeitraum des 14. chinesischen Fünfjahresplans (2021-2025) soll die Anlage die Energieintensität um 8,3 % und die CO₂-Emissionen um 7,1 % senken.

Während der Shanghaier Markt für den Handel mit Emissionsrechten Gestalt annimmt, positioniert sich die ZPMC als ein früher Teilnehmer im Sektor der Anlagenherstellung. Durch die Umwandlung von Emissionsminderungsmaßnahmen in handelbare Umweltgüter will das Unternehmen zeigen, wie Industrieunternehmen ihre betriebliche Effizienz mit der Umweltleistung in Einklang bringen können - und damit ein Modell für eine breitere Akzeptanz in der Branche bieten.