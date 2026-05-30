ZPMC verschifft die weltweit größte Offshore-Konverterstation für Offshore-Installationen

Das Projekt wird voraussichtlich rund 6 Milliarden kWh erneuerbaren Strom pro Jahr liefern

SHANGHAI, 30. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 27. Mai wurde die Offshore-Konverterstation Haifeng Heart, die weltweit größte ihrer Art, die von Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC) wurde von Nantong, Provinz Jiangsu, in die Gewässer vor Yangjiang, Provinz Guangdong, verschifft, wo es offshore installiert werden soll. Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme soll das Projekt jährlich etwa 6 Milliarden kWh Strom aus erneuerbaren Energien liefern und damit die groß angelegte Offshore-Windkrafterzeugung und die Bemühungen Chinas um eine Dekarbonisierung unterstützen.

Haifeng Heart wird das zentrale Unterwasserkabel-Übertragungsprojekt für die Offshore-Windparks Yangjiang Qingzhou V und Qingzhou VII der Drei Schluchten bedienen. Das Projekt umfasst sechs rekordverdächtige technische Leistungen:

Größte Offshore-Konverterstation, , mit einer Einzelkapazität von 2.000 MW und einem branchenführenden Grad an Anlagenintegration;

, mit einer Einzelkapazität von 2.000 MW und einem branchenführenden Grad an Anlagenintegration; Das leistungsstärkste Offshore-Windprojekt mit einer installierten Gesamtleistung von 2.000 MW, das die Einbindung großer Mengen erneuerbarer Energien in das Stromnetz ermöglicht;

mit einer installierten Gesamtleistung von 2.000 MW, das die Einbindung großer Mengen erneuerbarer Energien in das Stromnetz ermöglicht; Das Projekt zur flexiblen Gleichstromübertragung mit der höchsten Spannung im Offshore-Windkraftbereich ( ), das mit ±500 kV betrieben wird, erweitert die Anwendung der flexiblen Gleichstromtechnologie in der Offshore-Windenergie;

), das mit ±500 kV betrieben wird, erweitert die Anwendung der flexiblen Gleichstromtechnologie in der Offshore-Windenergie; Erstes Offshore-Windprojekt, das Wechsel- und Gleichstromübertragung kombiniert, ermöglicht koordinierte Offshore-Übertragung von Wechsel- und Gleichstrom;

ermöglicht koordinierte Offshore-Übertragung von Wechsel- und Gleichstrom; Erstes zentralisiertes Offshore-Windprojekt mit flexibler Gleichstromübertragung, , das die Kosten für Offshore-Technik durch ein hochintegriertes Design reduziert;

, das die Kosten für Offshore-Technik durch ein hochintegriertes Design reduziert; Erste Anwendung von ±525 kV DC Unterseekabeln, Überwindung der wichtigsten technischen Herausforderungen bei der Installation und dem Betrieb von Hochspannungsunterseekabeln.

Haifeng Heart ist eine achtstöckige Stahlkonstruktion mit einer Länge von etwa 85,5 Metern, einer Breite von 82,5 Metern und einer Höhe von 44 Metern und einem Gesamtgewicht von etwa 25.000 Tonnen. Der Bau erfolgte in Modulbauweise, wobei die Montage an Land, die Integration der Ausrüstung und die Installation parallel erfolgten, was hohe Anforderungen an die Koordinierung der Lieferkette und das Fertigungsmanagement stellte.

ZPMC Senior Specialist Yan Bing sagte, das Unternehmen habe ein integriertes Baumodell mit "Montage an Land, Transport als eine Einheit und Installation über Wasser" gewählt, das die Effizienz und die Qualität der Ausführung verbessert und ein Modell für zukünftige Projekte dieser Art darstellt.

Offshore-Konverterstationen sind der zentrale Knotenpunkt von Tiefsee-Offshore-Windprojekten. Durch die Umwandlung von Offshore-Wechselstrom in Gleichstrom verringern sie die Übertragungsverluste über lange Unterseekabel, ermöglichen den Zugang zu hochwertigen Windressourcen, die mehr als 100 Kilometer von der Küste entfernt sind, und unterstützen die Expansion in tiefere und abgelegenere Gewässer.