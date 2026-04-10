ANTARES VISION GROUP EN INTERPACK 2026

UN ECOSISTEMA INTEGRADO PARA LA CALIDAD, LA SEGURIDAD Y LA TRANSPARENCIA

Inspección, trazabilidad y autenticación: soluciones avanzadas para los sectores Food & Beverage, Life Science & Cosmetics

TRAVAGLIATO, Italia, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En Interpack 2026 (Düsseldorf, 7–13 de mayo), Antares Vision Group —líder en trazabilidad y control de calidad— presentará un ecosistema integral de soluciones diseñadas para garantizar la integridad del producto y la transparencia en toda la cadena de suministro. A través de la gestión integrada de datos, el Grupo responde a los crecientes desafíos de seguridad y cumplimiento normativo en mercados globales cada vez más complejos.

Food & Beverage: Calidad y Protección de Marca (Pabellón 13 / Stand A48)

Para el sector de alimentación y bebidas, el objetivo es simplificar los procesos de producción y, al mismo tiempo, elevar los estándares de control. Entre las tecnologías presentadas se incluirán:

Sistemas ALL–IN–ONE : equipos que integran inspección por rayos X, control de peso y detección de fugas (LDS) en una solución única.

: equipos que integran inspección por rayos X, control de peso y detección de fugas (LDS) en una solución única. IE6000 Inspección de Etiquetas : sistema basado en Inteligencia Artificial para verificar la conformidad y legibilidad de etiquetas y códigos en todo tipo de envases.

: sistema basado en Inteligencia Artificial para verificar la conformidad y legibilidad de etiquetas y códigos en todo tipo de envases. Serialización de extremo a extremo: herramientas para crear una identidad digital única para cada producto, garantizando una trazabilidad total desde el productor hasta el consumidor.

Life Science & Cosmetics: Cumplimiento y Trazabilidad (Pabellón 15 / Stand B19)

En las industrias farmacéutica y cosmética, el envase se convierte en un punto estratégico para la visibilidad de la cadena de suministro. Entre las soluciones destacadas estarán:

Inspección avanzada : sistemas BFC de control del llenado de blísteres basados en IA, monitorización de productos en aerosol (LDA) e inspección de jeringas precargadas.

: sistemas BFC de control del llenado de blísteres basados en IA, monitorización de productos en aerosol (LDA) e inspección de jeringas precargadas. Print & Check AIO : sistema integrado para serialización, etiquetado y aplicación de sellos inviolables.

: sistema integrado para serialización, etiquetado y aplicación de sellos inviolables. Plataformas DIAMIND: soluciones de software para la gestión centralizada de datos y el monitoreo del rendimiento, en cumplimiento con los requisitos del Pasaporte Digital del Producto (DPP).

"En Interpack 2026 presentamos nuestro enfoque integrado que combina inspección, trazabilidad y gestión de datos en un único ecosistema digital, diseñado para simplificar los procesos de producción y elevar los estándares de control de calidad. En mercados cada vez más complejos, ya no basta con garantizar la calidad del producto: es esencial asegurar visibilidad y control a lo largo de toda la cadena de suministro para que cada producto sea seguro, trazable y auténtico. Nuestras tecnologías acompañan a los clientes en esta evolución, transformando desafíos como la conformidad y la eficiencia operativa en verdaderas ventajas competitivas", afirmó Fabio Forestelli, CEO de Antares Vision Group.

www.antaresvisiongroup.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2953232/AVGroup_Interpack.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2770351/5908667/AntaresVision_Group_Logo.jpg



