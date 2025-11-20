Assan Alüminyum: Pasos pioneros en sostenibilidad y preservación de la biodiversidad

ESTAMBUL, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Assan Alüminyum, una de las empresas líderes mundiales en la industria del aluminio laminado plano, basa sus procesos y actividades en sus valores fundamentales de fiabilidad, flexibilidad, innovación y sostenibilidad. Con un firme compromiso con la responsabilidad ambiental, la compañía ha impulsado diversas iniciativas para reducir su huella de carbono y promover la biodiversidad.

The Riva Mullein Saved From Extinction

Assan Alüminyum ha integrado la sostenibilidad en su estrategia empresarial principal, centrándose en la eficiencia energética, la optimización de recursos y las energías renovables. La empresa ha invertido en avances tecnológicos para mejorar sus procesos de producción, garantizando un impacto ambiental mínimo. Mediante el uso de fuentes de energía renovables para producir energía limpia y la implementación de técnicas avanzadas de reciclaje, Assan Alüminyum reduce constantemente su impacto ambiental y equilibra sus emisiones de Alcance 2. Las actividades y procesos de la empresa orientados a la sostenibilidad han sido reconocidos a nivel mundial, ya que Assan Alüminyum recibió el Certificado de Estándar de Desempeño de la Iniciativa de Administración del Aluminio (ASI) para sus instalaciones de producción y reciclaje.

Proyecto de preservación de la biodiversidad

La empresa sigue generando valor a través de la responsabilidad social, en consonancia con su valor fundamental de sostenibilidad, para proteger la biodiversidad, uno de los pilares esenciales de la sostenibilidad. Assan Alüminyum ha contribuido recientemente a la propagación de la Centaurea kilaea, una especie endémica en peligro de extinción, evitando así su desaparición como parte de su «Proyecto de Preservación de la Biodiversidad», que lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Kocaeli desde hace cinco años. La empresa también ha reintroducido otras especies vegetales, como la estrella azul, el narciso marino y el gordolobo de Riva, que también estaban en peligro de extinción.

Como parte de sus iniciativas de responsabilidad social corporativa, Assan Alüminyum colabora activamente con las comunidades locales para impulsar el desarrollo económico y social. Assan Alüminyum cree en la creación de valor compartido y el empoderamiento de las comunidades mediante prácticas sostenibles.

El compromiso de Assan Alüminyum con la sostenibilidad y la preservación de la biodiversidad refleja su visión de un futuro más verde y circular. La empresa anunció la Hoja de Ruta de Descarbonización de Assan Alüminyum 2050, que incluye sus planes a largo plazo para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. El director general de Assan Alüminyum, Göksal Güngör, declaró: "En línea con nuestro enfoque de "producir el futuro sin desperdiciarlo", adoptamos una estrategia integral de sostenibilidad en diversas áreas, desde la producción hasta la gestión, y desde la cadena de suministro hasta el reciclaje. Guiados por nuestros valores fundamentales, seguiremos creando valor añadido para nuestros socios comerciales y la industria del aluminio a través de nuestras actividades, y cumpliendo con nuestras responsabilidades para con el mundo y la naturaleza".