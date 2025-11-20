Assan Alüminyum : Des étapes pionnières en matière de durabilité et de préservation de la biodiversité

ISTANBUL, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Assan Alüminyum, l'un des leaders mondiaux de l'industrie de l'aluminium laminé à plat, façonne ses processus et ses activités sur la base de ses valeurs fondamentales de fiabilité, de flexibilité, d'innovation et de durabilité. Résolument tournée vers la gestion de l'environnement, l'entreprise a lancé plusieurs initiatives visant à réduire son empreinte carbone et à promouvoir la biodiversité.

The Riva Mullein Saved From Extinction

Assan Alüminyum a intégré le développement durable dans sa stratégie commerciale de base, en se concentrant sur l'efficacité énergétique, l'optimisation des ressources et les énergies renouvelables. L'entreprise a investi dans des avancées technologiques afin d'améliorer ses processus de production et de garantir un impact minimal sur l'environnement. En utilisant des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'énergie propre et en mettant en œuvre des techniques de recyclage avancées, Assan Alüminyum réduit constamment son impact sur l'environnement et équilibre ses émissions de portée 2. Les activités et les processus de l'entreprise axés sur le développement durable ont été reconnus au niveau mondial, puisque l'entreprise a reçu le certificat de la norme de performance de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) pour ses installations de production et de recyclage.

Projet de préservation de la biodiversité

L'entreprise continue de créer de la valeur grâce à la sensibilisation à la responsabilité sociale, conformément à sa valeur fondamentale de durabilité, afin de protéger la biodiversité, qui est l'un des sous-titres importants de la durabilité. Assan Alüminyum a récemment contribué à la propagation du Centaurea kilaea, une espèce endémique menacée, et a empêché son extinction dans le cadre de son "projet de préservation de la biodiversité", qu'elle mène en collaboration avec l'université de Kocaeli depuis cinq ans. L'entreprise a également réintroduit dans la nature d'autres espèces de plantes, telles que l'étoile bleue, la jonquille de mer et la molène de Riva, qui étaient également menacées d'extinction.

Dans le cadre de ses efforts en matière de responsabilité sociale, Assan Alüminyum s'engage activement auprès des communautés locales pour favoriser le développement économique et social. Assan Alüminyum croit en la création de valeur partagée et en l'autonomisation des communautés par le biais de pratiques durables.

L'engagement d'Assan Alüminyum en faveur de la durabilité et de la préservation de la biodiversité reflète sa vision d'un avenir plus vert et plus circulaire. L'entreprise a annoncé la feuille de route Assan Alüminyum Decarbonization Roadmap 2050, qui comprend ses plans à long terme pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le directeur général d'Assan Alüminyum, Göksal Güngör, a déclaré : "Conformément à notre approche consistant à "produire l'avenir sans le gaspiller", nous adoptons une approche globale de la durabilité dans un grand nombre de domaines, de la production à la gestion, et de la chaîne d'approvisionnement au recyclage. Guidés par nos valeurs fondamentales, nous continuerons à créer de la valeur ajoutée pour nos partenaires commerciaux et l'industrie de l'aluminium grâce à nos activités et à assumer nos responsabilités envers le monde et la nature".

