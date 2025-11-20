Assan Alüminyum: Wegweisende Schritte zur Nachhaltigkeit und zum Erhalt der biologischen Vielfalt

ISTANBUL, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Assan Alüminyum, einer der weltweit führenden Hersteller von flachgewalztem Aluminium, gestaltet seine Prozesse und Aktivitäten auf der Grundlage seiner Kernwerte Zuverlässigkeit, Flexibilität, Innovation und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen hat sich dem Umweltschutz verschrieben und mehrere Initiativen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und zur Förderung der Artenvielfalt gestartet.

The Riva Mullein Saved From Extinction

Assan Alüminyum hat die Nachhaltigkeit in seine Kerngeschäftsstrategie integriert und konzentriert sich auf Energieeffizienz, Ressourcenoptimierung und erneuerbare Energien. Das Unternehmen hat in technologische Fortschritte investiert, um seine Produktionsprozesse zu verbessern und die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Durch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur Erzeugung sauberer Energie und die Anwendung fortschrittlicher Recyclingtechniken reduziert Assan Alüminyum kontinuierlich seine Umweltauswirkungen und gleicht seine Scope-2-Emissionen aus. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Aktivitäten und Prozesse des Unternehmens wurden weltweit anerkannt, da das Unternehmen das Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Standard Zertifikat für seine Produktions- und Recyclinganlagen erhielt.

Projekt zur Erhaltung der biologischen Vielfalt

Das Unternehmen schafft weiterhin Werte durch soziales Verantwortungsbewusstsein im Einklang mit seinem Kernwert der Nachhaltigkeit, um die biologische Vielfalt zu schützen, die einer der wichtigen Teilbereiche der Nachhaltigkeit ist. Assan Alüminyum hat vor kurzem dazu beigetragen, die vom Aussterben bedrohte endemische Art Centaurea kilaea zu vermehren und sie im Rahmen seines "Projekts zur Erhaltung der biologischen Vielfalt", das es seit fünf Jahren in Zusammenarbeit mit der Universität Kocaeli durchführt, vor dem Aussterben zu bewahren. Das Unternehmen hat auch schon andere Pflanzenarten wie den Blaustern, die Meeresnarzisse und die Riva-Mulle wieder in die Natur eingeführt, die ebenfalls vom Aussterben bedroht waren.

Im Rahmen seiner Bemühungen um soziale Verantwortung engagiert sich Assan Alüminyum aktiv in den örtlichen Gemeinden, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern. Assan Alüminyum glaubt an die Schaffung gemeinsamer Werte und die Stärkung von Gemeinschaften durch nachhaltige Praktiken.

Das Engagement von Assan Alüminyum für Nachhaltigkeit und den Erhalt der Artenvielfalt spiegelt seine Vision einer grüneren, kreislauforientierten Zukunft wider. Das Unternehmen kündigte die Assan Alüminyum Decarbonization Roadmap 2050 an, die seine langfristigen Pläne zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität bis 2050 enthält. Assan Alüminyum General Manager Göksal Güngör erklärte: "Im Einklang mit unserem Ansatz 'Die Zukunft produzieren, ohne sie zu verschwenden' verfolgen wir einen umfassenden Nachhaltigkeitsansatz in vielen Bereichen, von der Produktion bis zum Management und von der Lieferkette bis zum Recycling. Geleitet von unseren Grundwerten werden wir durch unsere Aktivitäten weiterhin einen Mehrwert für unsere Geschäftspartner und die Aluminiumindustrie schaffen und unserer Verantwortung gegenüber der Welt und der Natur gerecht werden."

