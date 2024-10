Assan Alüminyum publica su hoja de ruta para la descarbonización

ESTANBUL, 1 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Assan Alüminyum, un importante productor de aluminio laminado plano, filial del Grupo Kibar, ha publicado su "Hoja de ruta de descarbonización 2050", en la que destaca su compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050. La empresa pretende reducir su huella de carbono a 7 toneladas de CO 2 equivalente por tonelada (t CO 2 e/t) para 2030, 3 t CO 2 e/t para 2035 y, en última instancia, alcanzar cero emisiones netas para 2050.

Assan Alüminyum Manavgat Power Plant - Renewable Energy Production

Como uno de los dos mayores productores de láminas de aluminio de Europa, Assan Alüminyum ha realizado importantes inversiones para impulsar los esfuerzos de sostenibilidad. Entre ellas se incluyen proyectos por un valor total de 100 millones de dólares, centrados en mejoras de la eficiencia energética y de los recursos y en sistemas de filtración para reducir las emisiones de carbono. Las inversiones en energías renovables también desempeñan un papel central en el proceso de descarbonización de la empresa.

Göksal Güngör, director general de Assan Alüminyum, destacó el importante impacto medioambiental del sector del aluminio, que contribuye con alrededor del 2 % de las emisiones globales (1 Gt de CO 2 e). Advirtió de que, si no se interviene, se prevé que las emisiones aumenten significativamente de aquí a 2050. Para alinearse con los esfuerzos globales, Assan Alüminyum ha desarrollado un plan integral basado en las hojas de ruta sectoriales que describen los pasos críticos para el sector, incluida la transición a un suministro de energía eléctrica con bajas emisiones de carbono y el aumento del uso de aluminio secundario.

Para 2025, Assan Alüminyum planea desarrollar productos con mayor contenido reciclado y aumentar la capacidad de energía renovable. Estos esfuerzos continuarán durante 2030 y 2035, con más avances en eficiencia energética y la electrificación de los procesos de producción. Lo más importante es que la empresa también tiene como objetivo aumentar su uso de aluminio secundario y desarrollar cadenas de suministro primarias bajas en carbono.

Además de publicar su hoja de ruta, Assan Alüminyum ha logrado varios hitos clave en materia de sostenibilidad. Obtuvo 90 millones de dólares en financiación verde de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para apoyar sus proyectos de reducción de carbono, lo que la convirtió en la primera empresa de su sector en recibir financiación verde con etiqueta climática al 100%. La empresa también obtuvo la Certificación de Estándar de Desempeño de la Iniciativa de Gestión del Aluminio (ASI) para sus instalaciones de producción y reciclaje, lo que subraya su compromiso con los estándares globales de sostenibilidad.

Con estos esfuerzos, Assan Alüminyum continúa desempeñando un papel pionero en el avance de las prácticas sostenibles dentro de la industria global del aluminio. A través de la innovación y las inversiones estratégicas, la empresa sigue comprometida a reducir su impacto ambiental y contribuir a un futuro más verde.

https://www.assanaluminyum.com