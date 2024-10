Assan Alüminyum publie sa feuille de route sur la décarbonisation

ISTANBUL, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Assan Alüminyum, un important producteur d'aluminium laminé à plat, filiale du groupe Kibar, a publié sa " Feuille de route de décarbonisation 2050 ", soulignant son engagement à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. L'entreprise vise à réduire son empreinte carbone à 7 tonnes d'équivalent CO 2 par tonne (t CO 2 e/t) d'ici à 2030, à 3 t CO 2 e/t d'ici à 2035, et à atteindre le zéro net d'ici à 2050.

Assan Alüminyum Manavgat Power Plant - Renewable Energy Production

Assan Alüminyum, l'un des deux plus grands producteurs de feuilles d'aluminium en Europe, a réalisé d'importants investissements pour stimuler les efforts en matière de développement durable. Il s'agit de projets d'une valeur totale de 100 millions de dollars, axés sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des ressources, ainsi que sur des systèmes de filtration destinés à réduire les émissions de carbone. Les investissements dans les énergies renouvelables jouent également un rôle central dans le processus de décarbonisation de l'entreprise.

Göksal Güngör, directeur général d'Assan Alüminyum, a souligné l'impact environnemental considérable du secteur de l'aluminium, qui contribue à environ 2 % des émissions mondiales (1 Gt CO 2 e). Il a averti que, sans intervention, les émissions devraient augmenter de manière significative d'ici à 2050. Pour s'aligner sur les efforts mondiaux, Assan Alüminyum a élaboré un plan global basé sur les feuilles de route sectorielles, décrivant les étapes critiques pour le secteur, notamment la transition vers un approvisionnement en énergie électrique à faible teneur en carbone et l'augmentation de l'utilisation de l'aluminium secondaire.

D'ici à 2025, Assan Alüminyum prévoit de développer des produits à plus forte teneur en matières recyclées et d'augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable. Ces efforts se poursuivront en 2030 et 2035, avec de nouvelles avancées en matière d'efficacité énergétique et d'électrification des processus de production. L'entreprise vise également à augmenter son utilisation d'aluminium secondaire et à développer des chaînes d'approvisionnement primaires à faible émission de carbone.

Outre la publication de sa feuille de route, Assan Alüminyum a franchi plusieurs étapes clés en matière de développement durable. Elle a obtenu un financement vert de 90 millions de dollars de la Société financière internationale (SFI) pour soutenir ses projets de réduction des émissions de carbone, ce qui en fait la première entreprise de son secteur à recevoir un financement vert labellisé à 100 % pour le climat. L'entreprise a également obtenu la certification ASI (Aluminium Stewardship Initiative) pour ses installations de production et de recyclage, soulignant ainsi son engagement en faveur des normes mondiales de développement durable.

Grâce à ces efforts, Assan Alüminyum continue de jouer un rôle de pionnier dans l'avancement des pratiques durables au sein de l'industrie mondiale de l'aluminium. Grâce à l'innovation et aux investissements stratégiques, l'entreprise reste déterminée à réduire son impact sur l'environnement et à contribuer à un avenir plus vert.

