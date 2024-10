Assan Alüminyum veröffentlicht seinen Fahrplan zur Dekarbonisierung

ISTANBUL, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Assan Alüminyum, ein führender Hersteller von flachgewalztem Aluminium, ein Tochterunternehmen der Kibar Group, hat seine "Dekarbonisierungs-Roadmap 2050" veröffentlicht, in der es sich verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen will seinen CO2-Fußabdruck bis 2030 auf 7 Tonnen CO 2 äquivalent pro Tonne (t CO 2 e/t), bis 2035 auf 3 t CO 2 e/t und schließlich bis 2050 auf netto null reduzieren.

Assan Alüminyum Manavgat Power Plant - Renewable Energy Production

Als einer der beiden größten Hersteller von Aluminiumfolie in Europa hat Assan Alüminyum erhebliche Investitionen getätigt, um die Bemühungen um Nachhaltigkeit voranzutreiben. Dazu gehören Projekte im Gesamtwert von 100 Millionen Dollar, die sich auf Verbesserungen der Energie- und Ressourceneffizienz und Filtersysteme zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen konzentrieren. Investitionen in erneuerbare Energien spielen ebenfalls eine zentrale Rolle auf dem Weg des Unternehmens zur Dekarbonisierung.

Göksal Güngör, Generaldirektor von Assan Alüminyum, betonte die erheblichen Umweltauswirkungen des Aluminiumsektors, der etwa 2 % der weltweiten Emissionen (1 Gt CO 2 e) verursacht. Er warnte davor, dass die Emissionen ohne Maßnahmen bis 2050 voraussichtlich erheblich ansteigen werden. Um sich an den weltweiten Bemühungen zu orientieren, hat Assan Alüminyum einen umfassenden Plan entwickelt, der auf den sektoralen Fahrplänen basiert und wichtige Schritte für den Sektor vorsieht, darunter den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Stromversorgung und die verstärkte Verwendung von Sekundäraluminium.

Bis 2025 plant Assan Alüminyum die Entwicklung von Produkten mit einem höheren Anteil an recyceltem Material und den Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien. Diese Anstrengungen werden bis 2030 und 2035 fortgesetzt, mit weiteren Fortschritten bei der Energieeffizienz und der Elektrifizierung von Produktionsprozessen. Ein weiteres wichtiges Ziel des Unternehmens ist es, den Einsatz von Sekundäraluminium zu erhöhen und kohlenstoffarme Primärlieferketten zu entwickeln.

Neben der Veröffentlichung seines Fahrplans hat Assan Alüminyum mehrere wichtige Meilensteine in Sachen Nachhaltigkeit erreicht. Es sicherte sich eine grüne Finanzierung in Höhe von 90 Millionen Dollar von der International Finance Corporation (IFC), um seine Projekte zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes zu unterstützen, und ist damit das erste Unternehmen in seinem Sektor, das eine zu 100 % klimaneutrale Finanzierung erhält. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Standard Zertifizierung für seine Produktions- und Recyclinganlagen erhalten, was sein Engagement für globale Nachhaltigkeitsstandards unterstreicht.

Mit diesen Bemühungen spielt Assan Alüminyum weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Förderung nachhaltiger Praktiken in der globalen Aluminiumindustrie. Durch Innovation und strategische Investitionen ist das Unternehmen weiterhin bestrebt, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft zu leisten.

https://www.assanaluminyum.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519162/ASSAN_ALUMINYUM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1088235/Assan_Aluminyum_Logo.jpg