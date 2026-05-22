BC.GAME actualiza el Libro Blanco de $BC: nuevos detalles sobre la utilidad del token y el mecanismo de quema

-BC.GAME actualiza el Libro Blanco de $BC, revelando nuevos detalles sobre la utilidad del token y el mecanismo de quema

CIUDAD DE BELICE, Belice, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME ha publicado una versión actualizada de su libro blanco de $BC, que proporciona más detalles sobre el papel de $BC como token nativo de la plataforma, así como sobre su utilidad, la integración con BC Engine y el mecanismo de quema.

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El libro blanco actualizado posiciona a $BC como un token de utilidad dentro del ecosistema BC.GAME, diseñado para respaldar las recompensas de la plataforma, la actividad de staking y una mayor participación de los usuarios. También describe la estructura económica del token, que incluye un suministro total fijo de 10.000 millones de $BC y un marco de asignación que abarca la minería de liquidez, los airdrops comunitarios, LDP, los asesores y el marketing.

El último libro blanco de $BC no solo presenta los planes de BC.GAME para nuevas funciones y casos de uso relacionados con su token nativo de la plataforma, sino que también describe el mecanismo de quema vinculado a la actividad de staking de BC Engine. Cuando los jugadores depositan $BC en BC Engine y retiran esa porción antes de que hayan transcurrido siete días, el 1 % del importe retirado se destinará al proceso de quema.

$BC es un token de utilidad que desempeña un papel importante dentro del ecosistema BC.GAME. Los jugadores pueden usar $BC para participar en diversas funciones de la plataforma, incluyendo casos de uso relacionados con juegos, staking, recompensas, comercio, acceso exclusivo y contribuciones a la comunidad. $BC se creó con la idea de que un token de plataforma no debe existir de forma aislada del producto, sino que debe estar vinculado a la actividad real de la plataforma, la participación de los usuarios y los mecanismos de recompensa a largo plazo.

KK, consejero delegado de BC.GAME, dijo:

"$BC está diseñado para formar parte de la experiencia BC.GAME, no para estar separado de ella. El libro blanco actualizado ofrece a los jugadores una visión más clara de cómo la utilidad del token, los mecanismos de recompensa, el comportamiento del staking y la gestión de la oferta se conectan a través de BC Engine y la actividad general de la plataforma. A medida que el ecosistema BC.GAME continúa desarrollándose, $BC seguirá siendo una parte importante de cómo estructuramos la participación de los usuarios y las recompensas a largo plazo de la plataforma".

Según datos de CoinGecko, $BC alcanzó un máximo histórico de 0,01196 dólares el 14 de abril de 2026. Con el despliegue de BC Engine y la expansión de los casos de uso de $BC en recompensas de la plataforma, staking, experiencias de juego, acceso exclusivo y participación de la comunidad, $BC se está convirtiendo en una parte cada vez más importante del ecosistema BC.GAME.

Acerca de BC.GAME

BC.GAME es una plataforma de entretenimiento en línea compatible con criptomonedas que ofrece juegos de casino, apuestas deportivas y experiencias de juego basadas en activos digitales. Desde su lanzamiento en 2017, BC.GAME ha continuado desarrollando una plataforma nativa de criptomonedas con una amplia gama de juegos, soporte para activos digitales y funciones de recompensa centradas en el jugador.

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