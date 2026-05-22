BC.GAME met à jour le livre blanc du $BC, révélant de nouveaux détails sur l'utilité du jeton et le mécanisme de combustion

BELIZE CITY, Belize, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- BC.GAME a publié une version mise à jour de son livre blanc du $BC, donnant des détails supplémentaires sur le rôle du $BC en tant que jeton natif de la plateforme, ainsi que son utilité, l'intégration de BC Engine et le mécanisme de combustion.

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Le livre blanc mis à jour positionne le $BC comme un jeton utilitaire au sein de l'écosystème BC.GAME, conçu pour accompagner les récompenses de la plateforme, l'activité de staking et la participation des utilisateurs au sens large. Il décrit également la structure économique du jeton, y compris une offre totale fixe de 10 milliards de $BC et un cadre d'allocation couvrant le minage de liquidités, les airdrops communautaires, le LDP, les conseillers et le marketing.

Le dernier livre blanc du $BC présente non seulement les projets de BC.GAME concernant de nouvelles fonctionnalités et des cas d'utilisation autour de son jeton de plateforme natif, mais décrit également le mécanisme de combustion lié à l'activité de staking de BC Engine. Lorsque les joueurs stakeront des $BC dans BC Engine et déstakeront cette portion avant qu'elle n'ait été stakée pendant sept jours, 1 % du montant déstaké sera acheminé vers le processus de combustion.

Le $BC est un jeton utilitaire qui joue un rôle important dans l'écosystème BC.GAME. Les joueurs peuvent utiliser le $BC pour participer à toute une série de fonctions de la plateforme, y compris les cas d'utilisation liés au jeu, le staking, les récompenses de la plateforme, le trading, l'accès exclusif et les contributions de la communauté. Le $BC a été introduit avec l'idée qu'un jeton de plateforme ne devrait pas exister séparément du produit, mais devrait être lié à l'activité réelle de la plateforme, à la participation des utilisateurs et aux mécanismes de récompense à long terme.

KK, PDG de BC.GAME, a déclaré :

« Le $BC est conçu pour faire partie de l'expérience BC.GAME, et non pour en être séparé. Le livre blanc mis à jour donne aux joueurs une vision plus claire de la façon dont l'utilité du jeton, les mécanismes de récompense, le comportement de staking et la gestion de l'offre sont liés via BC Engine et l'activité plus large de la plateforme. Alors que l'écosystème BC.GAME continue de se développer, le $BC restera un élément important de la façon dont nous structurons la participation des utilisateurs et les récompenses à long terme de la plateforme ».

Selon les données de CoinGecko, le $BC a atteint un record historique de 0,01196 USD le 14 avril 2026. À mesure que BC Engine se déploie et que les cas d'utilisation du $BC à travers les récompenses de la plateforme, le staking, les expériences de jeu, l'accès exclusif et la participation de la communauté continuent de se développer, le $BC devient un élément plus étroitement surveillé de l'écosystème BC.GAME.

À propos de BC.GAME

BC.GAME est une plateforme de divertissement en ligne compatible avec les cryptomonnaies, qui propose des jeux de casino, des paris sportifs et des expériences de jeu basées sur des actifs numériques. Depuis son lancement en 2017, BC.GAME n'a cessé de construire une plateforme crypto-native avec une large gamme de jeux, un support d'actifs numériques et des fonctionnalités de récompense axées sur les joueurs.

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