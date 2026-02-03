Blockchain.com y Ondo Finance lanzan acciones estadounidenses tokenizadas en cadena en Europa

En asociación con Ondo Global Markets, las acciones y los ETF que cotizan en la Bolsa de Nueva York ahora son accesibles para millones de usuarios elegibles en toda Europa directamente a través de la billetera Blockchain.com.

LONDRES y NUEVA YORK, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com y Ondo Finance anunciaron hoy la expansión de su alianza para ofrecer activos reales (RWA) en cadena al mercado europeo. Los usuarios europeos elegibles ahora pueden acceder directamente a acciones y ETF estadounidenses regulados y tokenizados sin problemas desde la billetera DeFi de Blockchain.com.

El año pasado, a través de su monedero DeFi, Blockchain.com y Ondo Global Markets introdujeron más de 200 acciones y ETF tokenizados a usuarios de África y Sudamérica, ofreciendo exposición en cadena a algunas de las empresas más reconocidas.

"Al ofrecer acciones estadounidenses en cadena a nuestros usuarios europeos, ofrecemos soluciones de autocustodia a través de nuestro monedero DeFi que son más rápidas, eficientes y completamente autónomas, sin igual para los bancos tradicionales", declaró Peter Smith, consejero delegado, fundador y presidente ejecutivo de Blockchain.com. "Aprovechando nuestro impulso en África y Sudamérica gracias a esta colaboración con Ondo, estamos haciendo realidad un sistema financiero más inclusivo y seguro para millones de personas en Europa y el resto del mundo".

Desde su lanzamiento en septiembre de 2025, Ondo Global Markets ha experimentado un crecimiento explosivo, lo que refleja la creciente demanda de activos de grado institucional en la blockchain. Con un valor total bloqueado (TVL) que supera los 556 millones de dólares y un volumen de negociación que supera los 8.700 millones de dólares, la plataforma es una fuerza dominante en el sector de los activos del mundo real (RWA).

"Ampliar la disponibilidad a los usuarios de todo el EEE a través de la billetera DeFi de Blockchain.com permite que las acciones y los ETF tokenizados de Ondo lleguen a un segmento previamente no disponible de la base global de usuarios de la plataforma" dijo Ian De Bode, presidente de Ondo Finance. "Esperamos ver cómo esta expansión impulsa la adopción a medida que continuamos impulsando la tokenización en los mercados globales".

Este anuncio marca un cambio significativo para los inversores europeos, que ahora pueden acceder a activos de grado institucional con la facilidad de una billetera digital, incluyendo:

Los usuarios de 30 estados del EEE ahora pueden comprar, vender y mantener más de 200 acciones y ETF tokenizados de EE. UU. a través de la billetera DeFi.

Los activos se gestionan directamente desde la interfaz familiar de la billetera Blockchain.com, eliminando la fricción de las cuentas de corretaje tradicionales.

Ante el sólido rendimiento de los mercados de metales preciosos, Ondo Global Markets ofrece acceso en cadena a ETF tokenizados de metales preciosos, incluyendo SLVon (plata) e IAUon (oro), lo que permite la exposición a materias primas dentro de su línea existente de ETF tokenizados.

Acerca de Blockchain.com

Blockchain.com conecta al mundo con el futuro de las finanzas. El líder mundial en servicios de criptomonedas ayuda a millones de personas en todo el mundo a acceder a criptomonedas de forma segura. Desde su creación en 2011, Blockchain.com se ha ganado la confianza de más de 90 millones de monederos y más de 40 millones de usuarios verificados, y ha facilitado más de 1,2 billones de dólares en transacciones de criptomonedas. Visite Blockchain.com para más información.

Acerca de Ondo Finance:

Ondo Finance es una plataforma basada en blockchain enfocada en tokenizar activos del mundo real e incorporar productos financieros de calidad institucional en la cadena de bloques. Al conectar las finanzas tradicionales con la infraestructura descentralizada, Ondo busca hacer que los mercados de capitales sean más accesibles, transparentes y eficientes.

Contacto para medios: [email protected]