Blockchain.com et Ondo Finance lancent des actions américaines tokénisées par on-chain en Europe

En partenariat avec Ondo Global Markets, les actions et les ETF cotés au NYSE sont désormais à la disposition de millions d'utilisateurs éligibles à travers l'Europe, directement via le portefeuille Blockchain.com.

LONDRES et NEW YORK, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com et Ondo Finance ont annoncé aujourd'hui une expansion de leur partenariat pour offrir des actifs du monde réel (RWA) on-chain au marché européen. Les utilisateurs éligibles à travers l'Europe peuvent désormais accéder directement aux actions et ETF américains régulés et tokenisés de manière transparente dans le portefeuille Blockchain.com DeFi.

L'année dernière, par le biais du portefeuille DeFi, Blockchain.com et Ondo Global Markets ont introduit plus de 200 actions et ETF tokenisés aux utilisateurs africains et latino-américains, offrant une exposition on-chain à certaines des entreprises les plus connues.

« En mettant les actions américaines on-chain pour nos utilisateurs européens, nous fournissons des solutions d'autodétention par le biais de notre portefeuille DeFi qui sont plus rapides, plus efficaces et totalement autonomes et qui restent inégalées par les banques traditionnelles », a déclaré Peter Smith, PDG, fondateur et président exécutif de Blockchain.com. « En poursuivant sur notre lancée en Afrique et en Amérique du Sud grâce à ce partenariat avec Ondo, nous faisons d'un système financier plus inclusif et plus sûr une réalité pour des millions de personnes en Europe et au-delà. »

Depuis son lancement en septembre 2025, Ondo Global Markets a bénéficié d'une croissance explosive, reflétant la forte demande d'actifs de qualité institutionnelle sur la chaîne de blocs. Avec une valeur totale bloquée supérieure à 556 millions de dollars et un volume de transactions dépassant 8,7 milliards de dollars, la plateforme est une force dominante dans le secteur des actifs du monde réel.

« L'extension de la disponibilité aux utilisateurs à travers l'espace économique européen grâce au portefeuille DeFi de Blockchain.com permet aux actions et aux ETF tokénisés d'Ondo d'atteindre un segment précédemment indisponible de la base mondiale d'utilisateurs de la plateforme », a déclaré Ian De Bode, président d'Ondo Finance. « Nous sommes impatients de voir comment cette expansion soutiendra l'adoption alors que nous continuons de promouvoir la tokénisation sur les marchés mondiaux. »

Cette annonce représente un changement important pour les investisseurs européens qui peuvent désormais accéder à des actifs de qualité institutionnelle avec la facilité d'un portefeuille numérique :

Les utilisateurs de 30 pays de l'espace économique européen peuvent désormais acheter, vendre et détenir plus de 200 actions et ETF américains tokénisés via le portefeuille DeFi.

Les actifs sont gérés directement dans l'interface familière de Blockchain.com Wallet, éliminant ainsi la friction des comptes de courtage traditionnels.

Dans le cadre de la forte performance des marchés des métaux précieux, Ondo Global markets offre un accès on-chain aux ETF de métaux précieux tokénisés, y compris SLVon (Silver) et IAUon (Gold), permettant une exposition aux matières premières au sein de sa gamme existante d'ETF tokénisés.

À propos de Blockchain.com

Blockchain.com connecte le monde à l'avenir de la finance. Le leader mondial des services cryptographiques aide des millions de personnes à travers le monde à accéder en toute sécurité aux crypto-monnaies. Depuis sa création en 2011, Blockchain.com a gagné la confiance de plus de 90 millions de portefeuilles et de plus de 40 millions d'utilisateurs vérifiés, et a facilité plus de 1,2 billion de dollars de transactions cryptographiques. Consultez Blockchain.com pour plus d'informations.

À propos d'Ondo Finance :

Ondo Finance est une plateforme basée sur la chaîne de blocs axée sur la tokénisation des actifs du monde réel et l'apport de produits financiers de qualité institutionnelle on-chain. En faisant le lien entre la finance traditionnelle et l'infrastructure décentralisée, Ondo vise à rendre les marchés de capitaux plus accessibles, plus transparents et plus efficaces.

Relations avec la presse : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2744581/Blockchain_Com_Logo.jpg