BOC Group mantiene su posición de líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2023 para herramientas de Arquitectura Empresarial

MADRID, 21 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- BOC Group, líder mundial en software de modelado empresarial para BPM, EA y GRC, anuncia con orgullo su tercer reconocimiento consecutivo como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2023 para herramientas de Arquitectura Empresarial1 con su herramienta EA ADOIT.



ADOIT también demostró un desempeño sobresaliente en el informe de Capacidades Críticas de Gartner2, ubicándose entre los 3 primeros en varias capacidades, incluidas "Modelado" y "Gestión de la Innovación", además de recibir su tercer reconocimiento como Herramienta Customers' Choice a principios de este año.

"ADOIT transforma la arquitectura empresarial con un enfoque centrado en el usuario, fomentando la colaboración y brindando una experiencia intuitiva para todas las partes interesadas. Nuestro compromiso va más allá de la funcionalidad, priorizando y capacitando a los no expertos a través de servicios especializados de EA", Christoph Moser, product manager de ADOIT.

La Suite de Arquitectura Empresarial ADOIT es un centro central de colaboración de EA y una excelente fuente de datos de arquitectura, que proporciona información clave que permite a los líderes empresariales y de TI tomar decisiones de inversión inteligentes al rediseñar su empresa digital.

Más información sobre cómo BOC Group y ADOIT facilitan la transformación empresarial en la web de ADOIT.

Sobre BOC Group

BOC Group crea y comercializa un software de modelado empresarial de última generación para una gestión empresarial eficaz y amplia en la era digital. Nuestras herramientas se basan en la interconectividad. Son libres de adaptarse a sus necesidades y pueden colaborar con una amplia gama de aplicaciones de ecosistemas.Los clientes globales de ADOIT incluyen Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, el Aeropuerto Internacional de Viena y muchos otros.

