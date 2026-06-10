Cold Jet y Nippon Sanso establecen un nuevo estándar nórdico con sistemas totalmente automatizados de producción y recuperación de hielo seco en Köping, Suecia.

ZELLIK, Bélgica, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cold Jet bv – Tras su inauguración oficial a finales de mayo, Nippon Sanso ha puesto en marcha con éxito una planta de producción y recuperación de hielo seco totalmente automatizada en Köping. Este proyecto combina el liderazgo de mercado de Nippon Sanso con la tecnología de primer nivel de Cold Jet para satisfacer la demanda de soluciones de refrigeración con hielo seco en los sectores aéreo, alimentario, farmacéutico y de limpieza industrial en toda la región nórdica. Gracias a las soluciones de Cold Jet, la planta cuenta con una capacidad de producción de 2,2 toneladas de hielo seco por hora. La producción local reducirá los tiempos de transporte, permitiendo entregar hielo seco fresco y de calidad superior directamente a sus clientes.

B. Nielsen (CJ) - R. Palffy (NS) - S. Persson (NS) - M. Chard (CJ) - R. Hedqvist (NS)

El poder de esta asociación

Nippon Sanso seleccionó a Cold Jet para garantizar un sistema integrado de un único proveedor, en el que Cold Jet asumió toda la responsabilidad de la línea completa de producción de hielo seco.

«La cooperación con Cold Jet ha sido excelente: la comunicación fue fácil y directa», afirmó Stefan Persson, director sénior de mejora de procesos de Nippon Sanso. «Queríamos una solución en la que la tecnología estuviera integrada desde el principio!».

Robótica avanzada e integración tecnológica

La instalación de última generación de Köping cuenta con tecnología Cold Jet:

Peletizadoras de alta eficiencia PR750H para la producción de gran volumen.

para la producción de gran volumen. Sistemas integrados de transporte y control: desde el pellet hasta el reformador.

desde el pellet hasta el reformador. Reformadores de pellets a láminas R1000H: producen láminas de alta densidad que van desde los 250 g hasta los 3 kg.

producen láminas de alta densidad que van desde los 250 g hasta los 3 kg. Sistema robótico totalmente automatizado que utiliza tres robots para apilar, envolver y llenar contenedores de hielo seco.

que utiliza tres robots para apilar, envolver y llenar contenedores de hielo seco. Sistemas de recuperación RE- CO₂ 320: Seis unidades de recuperación integradas capturan y reciclan el CO₂, maximizando la eficiencia.

Al automatizar los procesos repetitivos de envasado, la planta minimiza errores humanos y permite a los operarios centrarse en el control de calidad posterior.

Innovación en sostenibilidad: recuperación de CO₂

La eficiencia se debe a los sistemas de recuperación de CO₂ de Cold Jet. Mientras que la producción tradicional de hielo seco libera cantidades sustanciales de CO₂ líquido a la atmósfera, esta instalación cambia la ecuación:

Ahorro de costes: Al capturar y relicuar el gas, Nippon Sanso reduce a la mitad sus costes de CO₂ y mejora drásticamente la tasa de conversión.

Al capturar y relicuar el gas, Nippon Sanso reduce a la mitad sus costes de CO₂ y mejora drásticamente la tasa de conversión. Responsabilidad medioambiental: minimiza la huella de carbono de la instalación, acorde a los compromisos medioambientales de Nippon Sanso.

minimiza la huella de carbono de la instalación, acorde a los compromisos medioambientales de Nippon Sanso. Rendimiento optimizado: convertir el gas residual en un recurso utilizable garantiza la máxima eficiencia operativa.

Proximidad y flexibilidad

Integrando la producción de hielo seco con sus operaciones existentes de llenado de cilindros en Köping, Nippon Sanso comparte recursos para maximizar la agilidad. La planta producirá una mezcla de pellets (3 mm, 10 mm y 16 mm) y láminas (500 g, 800 g y 1000 g).

«La fiabilidad y la flexibilidad son esenciales para que nuestros clientes protejan sus productos sensibles», añadió Persson. «Esta colaboración nos permite producir localmente y escalar rápidamente, resolviendo los retos logísticos más acuciantes de nuestros clientes».

Acerca de las empresas

Cold Jet es líder mundial en tecnología de hielo seco y ofrece soluciones innovadoras para la producción de hielo seco, limpieza con hielo seco y la refrigeración integrada.

es líder mundial en tecnología de hielo seco y ofrece soluciones innovadoras para la producción de hielo seco, limpieza con hielo seco y la refrigeración integrada. Nippon Sanso es una de las principales empresas europeas de gases industriales y médicos,

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