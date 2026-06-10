A Cold Jet e a Nippon Sanso estabelecem um novo standard nórdico com sistemas totalmente automatizados de produção e recuperação de gelo seco em Köping, na Suécia.

ZELLIK, Bélgica, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Cold Jet bv, Bélgica – Após a sua inauguração oficial no final de maio, a Nippon Sanso iniciou com sucesso as operações de uma unidade de produção e recuperação de gelo seco totalmente automatizada em Köping. Este projeto combina a liderança de mercado da Nippon Sanso com a tecnologia de ponta da Cold Jet para satisfazer a procura de soluções de refrigeração com gelo seco nos setores aéreo, alimentar, farmacêutico e de limpeza industrial em toda a região nórdica. Graças às soluções da Cold Jet, a fábrica tem uma capacidade de produção de 2,2 toneladas de gelo seco por hora. A produção local reduzirá os tempos de transporte, permitindo entregar gelo seco fresco e de qualidade superior diretamente aos seus clientes.

B. Nielsen (CJ) - R. Palffy (NS) - S. Persson (NS) - M. Chard (CJ) - R. Hedqvist (NS)

O poder desta associação

A Nippon Sanso selecionou a Cold Jet para garantir um sistema integrado de um único fornecedor, no qual a Cold Jet assumiu toda a responsabilidade pela linha completa de produção de gelo seco.

«A cooperação com a Cold Jet tem sido excelente: a comunicação foi fácil e direta», afirmou Stefan Persson, diretor sénior de melhoria de processos da Nippon Sanso. «Queríamos uma solução em que a tecnologia estivesse integrada desde o início!».

Robótica avançada e integração tecnológica

A instalação de última geração de Köping conta com tecnologia Cold Jet:

• Peletizadoras de alta eficiência PR750H para a produção de grande volume.

Sistemas integrados de transporte e controlo: desde o pellet até ao reformador.

desde o pellet até ao reformador. Reformadores de pellets em folhas R1000H: produzem lâminas de alta densidade que variam entre 250 g e 3 kg.

produzem lâminas de alta densidade que variam entre 250 g e 3 kg. Sistema robótico totalmente automatizado que utiliza três robôs para empilhar, embalar e encher contentores de gelo seco.

que utiliza três robôs para empilhar, embalar e encher contentores de gelo seco. Sistemas de recuperação RE-CO₂ 320: seis unidades de recuperação integradas capturam e reciclam o CO₂, maximizando a eficiência.

Ao automatizar os processos repetitivos de embalagem, a fábrica minimiza os erros humanos e permite que os operadores se concentrem no controlo de qualidade posterior.

Inovação em sustentabilidade: recuperação de CO₂

A eficiência deve-se aos sistemas de recuperação de CO₂ da Cold Jet. Enquanto a produção tradicional de gelo seco liberta quantidades substanciais de CO₂ líquido para a atmosfera, esta instalação muda a equação:

Poupança de custos: Ao capturar e reliquidificar o gás, a Nippon Sanso reduz para metade os seus custos de CO₂ e melhora drasticamente a taxa de conversão.

Ao capturar e reliquidificar o gás, a Nippon Sanso reduz para metade os seus custos de CO₂ e melhora drasticamente a taxa de conversão. Responsabilidade ambiental: minimiza a pegada de carbono da instalação, em conformidade com os compromissos ambientais da Nippon Sanso.

minimiza a pegada de carbono da instalação, em conformidade com os compromissos ambientais da Nippon Sanso. Rendimento otimizado: converter o gás residual num recurso utilizável garante a máxima eficiência operacional.

Proximidade e flexibilidade

Ao integrar a produção de gelo seco com as suas operações existentes de enchimento de cilindros em Köping, a Nippon Sanso partilha recursos para maximizar a agilidade. A fábrica produzirá pellets (3 mm, 10 mm e 16 mm) e lâminas (500 g, 800 g e 1000 g).

«A fiabilidade e a flexibilidade são essenciais para que os nossos clientes possam proteger os seus produtos sensíveis», acrescentou Persson. «Esta colaboração permite-nos produzir localmente e expandir rapidamente, dando resposta aos desafios logísticos mais urgentes dos nossos clientes.»

Sobre as empresas

A Cold Jet é líder mundial em tecnologia de gelo seco e oferece soluções inovadoras para a produção de gelo seco, limpeza com gelo seco e refrigeração integrada.

é líder mundial em tecnologia de gelo seco e oferece soluções inovadoras para a produção de gelo seco, limpeza com gelo seco e refrigeração integrada. A Nippon Sanso é uma das principais empresas europeias de gases industriais e médicos,

Contactos para meios de comunicação