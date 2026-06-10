Cold Jet et Nippon Sanso établissent une nouvelle référence nordique avec des systèmes entièrement automatisés de production et de récupération de glace carbonique à Köping, en Suède

ZELLIK, Belgique, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- À la suite de son inauguration officielle fin mai, Nippon Sanso a lancé avec succès une installation de production et de récupération de glace carbonique entièrement automatisée à Köping, en Suède. Ce projet associe le leadership de Nippon Sanso sur son marché à la technologie de pointe de Cold Jet afin de répondre à la demande croissante de solutions de refroidissement à base de glace carbonique dans plusieurs secteurs industriels à travers la région nordique.

B. Nielsen (CJ) - R. Palffy (NS) - S. Persson (NS) - M. Chard (CJ) - R. Hedqvist (NS)

Grâce aux solutions clés en main de Cold Jet, l'installation dispose d'une capacité de production de 2,2 tonnes de glace carbonique par heure. Cette production locale permettra de réduire les délais de transport tout en fournissant une glace carbonique fraîche et de qualité supérieure aux clients de la région.

La puissance d'une solution clé en main

Nippon Sanso a choisi Cold Jet pour fournir un système intégré et complet, Cold Jet prenant la responsabilité de l'ensemble de la ligne de production de glace carbonique. Cette approche a permis d'éviter la complexité liée à l'intégration de multiples fournisseurs.

« La collaboration avec Cold Jet a été excellente ; la communication a été simple et directe », déclare Stefan Persson, Process Improvement Senior Manager chez Nippon Sanso. « Nous souhaitions une solution clé en main dont la technologie soit intégrée dès le départ. Ensemble avec Cold Jet et notre département d'ingénierie, nous avons mis en place une ligne de production plus sûre, plus facile à exploiter et capable de produire une glace carbonique de la plus haute qualité. »

Intégration de technologies avancées et de la robotique

L'installation de Köping comprend plusieurs technologies Cold Jet conçues pour un fonctionnement hautement automatisé :

Pelletiseurs PR750H ;

Systèmes intégrés de convoyage et de contrôle ;

Reformeurs R1000H produisant des plaques de glace carbonique haute densité de 250 g à 3 kg ;

Système robotisé automatisé pour le conditionnement des conteneurs ;

Six systèmes de récupération RE-CO₂ 320 capturant et recyclant le CO₂.

L'automatisation des opérations de conditionnement réduit les risques d'erreurs humaines et permet aux opérateurs de se concentrer sur le contrôle qualité.

Une innovation durable: la récupération du CO₂

Les systèmes de récupération de CO₂ de Cold Jet jouent un rôle central dans l'efficacité de l'installation. Contrairement aux procédés traditionnels qui rejettent une part importante du CO₂ dans l'atmosphère, cette technologie permet de récupérer et de réutiliser le gaz.

Les bénéfices sont multiples :

Réduction significative des coûts : en récupérant et reliquéfiant le CO₂ qui serait autrement perdu, Nippon Sanso réduit de moitié ses coûts liés au CO₂ liquide et améliore son taux de conversion ;

Diminution de l'empreinte carbone de l'installation ;

Optimisation du rendement en transformant le gaz perdu en ressource réutilisable.

Proximité et flexibilité

En intégrant la production de glace carbonique à ses opérations existantes de remplissage de bouteilles à Köping, Nippon Sanso maximise sa flexibilité opérationnelle. L'usine produira différents formats de pellets et de plaques de glace carbonique.

« La fiabilité et la flexibilité sont essentielles pour nos clients qui transportent et protègent des produits sensibles », ajoute Stefan Persson. « Ce partenariat nous permet de produire localement, d'augmenter rapidement nos capacités et de répondre efficacement aux défis logistiques de nos clients. »

À propos des entreprises

Cold Jet est le leader mondial des technologies liées à la glace carbonique.

Nippon Sanso est l'un des principaux fournisseurs européens de gaz industriels et médicaux, avec pour mission d'améliorer la vie grâce aux technologies du gaz.