- Darwin CX consigue nuevas cuentas de editores globales a medida que las empresas de medios priorizan los datos de suscripción unificados

TORONTO, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Darwin CX, plataforma de suscripción y experiencia del cliente para editores con sede en Toronto, anunció hoy nuevas alianzas con la revista National Geographic Kids (Creature & Co) y The Chelsea Magazine Company, ante la creciente demanda de soluciones de datos unificadas que respalden el crecimiento de las suscripciones tanto impresas como digitales.

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Estos nuevos contratos ponen de manifiesto un cambio generalizado entre las editoriales que buscan consolidar sistemas fragmentados, mejorar la visibilidad de los datos e impulsar estrategias de interacción con la audiencia más eficaces.

La revista National Geographic Kids, publicada en Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda bajo licencia de Creature & Co., seleccionó Darwin CX para respaldar su próxima fase de crecimiento de suscripciones internacionales, con la migración prevista para el segundo trimestre de 2026.

Louise Ioannou, editora de las revistas National Geographic Kids y National Geographic Little Kids, afirmó que la decisión se basó en la necesidad de una plataforma escalable y preparada para el futuro que unifique los datos de los clientes en todos los canales y mercados.

«Darwin CX nos ofrece una visión clara y consolidada de nuestra audiencia tanto en formato impreso como digital, algo fundamental para seguir evolucionando y llevando nuestra marca al siguiente nivel», indicó Ioannou. «Buscábamos un socio que pudiera respaldar un enfoque regionalizado, a la vez que nos ayudara a obtener mayor valor de nuestros datos. Darwin CX destacó por su interfaz intuitiva, sus sólidos informes y su solución integral que permite un enfoque verdaderamente holístico para el crecimiento de las suscripciones».

The Chelsea Magazine Company también ha adoptado Darwin CX para modernizar su infraestructura de suscripciones, con una implementación gradual que se extenderá hasta principios de 2027 para alinearse con los principales ciclos comerciales estacionales.

En la conferencia global de usuarios de evolve, Darwin CX celebró su conferencia global de usuarios en Toronto en marzo, Seema Bilimoria, directora de marketing de The Chelsea Magazine Company, compartió cómo la plataforma Darwin CX está transformando el enfoque de la empresa hacia los datos y el marketing.

«Es la visibilidad: los datos, la accesibilidad y la facilidad de uso», afirmó Bilimoria, refiriéndose específicamente a Darwin CX.

Señaló que Darwin CX proporciona información en tiempo real sobre la captación y retención de suscriptores, y admite modelos de suscripción tanto impresos como digitales en una única plataforma, lo que permite una toma de decisiones más ágil e informada.

«Fue la migración más fluida que he experimentado», comentó, describiendo la transición a Darwin CX.

Liam Lynch, consejero delegado de Darwin CX, destacó que el reciente auge de la empresa refleja una creciente necesidad entre las editoriales de plataformas que puedan unificar las operaciones sin obligar a sacrificar la impresión por el formato digital.

«Los editores están hartos de integrar sistemas desconectados que limitan la visibilidad y los ralentizan», declaró Lynch. «Eligen Darwin CX porque les ofrecemos una base única y fiable para los datos de sus suscriptores y la flexibilidad necesaria para crecer en diferentes canales y mercados sin comprometer su rendimiento».

El enfoque de Darwin CX aborda una carencia existente en el mercado, donde muchas plataformas obligan a los editores a priorizar la innovación digital o las operaciones impresas tradicionales. Al unificar ambas en un solo sistema, Darwin CX permite a los editores aumentar las suscripciones, incrementar el valor de vida del cliente y mejorar la interacción con la audiencia.

Darwin CX y sus socios editoriales, entre los que se incluyen la revista National Geographic Kids y The Chelsea Magazine Company, asistirán al Audiencers Festival 2026 en Londres el 11 de junio de 2026.

ETIQUETAS: Darwin CX, Liam Lynch, Alex Münch, Michael Smith,Cary Zel,Louise Ioannou, Creature & Co., Seema Bilimoria, The Chelsea Magazine Company, Danny Millward

Acerca de Darwin CX

Darwin CX ofrece soluciones de gestión de suscripciones y experiencia del cliente de última generación para editores, empresas de medios y organizaciones de membresía en todo el mundo. Aprovechando la información basada en IA y una plataforma altamente flexible, Darwin CX ayuda a las organizaciones a conectar con sus audiencias, optimizar los ingresos y escalar con facilidad.

Acerca de The Chelsea Magazine Company

The Chelsea Magazine Company es una editorial especializada líder en contenido premium, centrada en publicaciones de lujo sobre estilo de vida y deportes. Fundada en 2007 y adquirida por Telegraph Media Group en 2023, la compañía llega a un público lector global apasionado por las mejores casas y jardines de Inglaterra, viajes, arte, vela y automovilismo. Su catálogo se centra en contenido de alta calidad arraigado en la herencia británica, con marcas que conectan con una audiencia estadounidense significativa y en constante crecimiento. Ya sea a través de revistas impresas de lujo, plataformas digitales o eventos en vivo, nos dedicamos a proporcionar contenido selecto para una base de suscriptores comprometida y leal.

Acerca de las revistas National Geographic Kids y Little Kids

Publicadas por Creature & Co., una empresa con certificación B Corp, para los mercados del Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, las revistas National Geographic Kids y Little Kids son títulos educativos multipremiados para niños de 3 a 12 años, con actividades atractivas, fotografías impactantes y contenido que inspira la curiosidad por la ciencia, la historia y el mundo natural. Cada compra contribuye a apoyar a la National Geographic Society, una organización global sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos. Creature & Co. fue nombrada Editorial Independiente del Año en los Premios PPA a la Editorial Independiente de 2025.

Las consultas para medios pueden enviarse a [email protected].

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