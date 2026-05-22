Dionisio Gutiérrez recibe el Beacon Award 2026 por su liderazgo en defensa de la democracia

WASHINGTON, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Freedom House otorgó el Beacon Award 2026 a Dionisio Gutiérrez por su liderazgo en la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de derecho en un contexto global de retroceso democrático.

La distinción fue entregada por Norman Willox, presidente del Consejo Directivo de Freedom House, durante la ceremonia anual de premios de la organización, que este año coincidió con su 85 aniversario. El evento reunió a autoridades de gobierno, representantes de la sociedad civil, periodistas y miembros de la comunidad diplomática.

Dionisio Gutiérrez ofrece un discurso al recibir el Beacon Award 2026 Dionisio Gutiérrez recibe el Beacon Award 2026 de manos Norman Willox, presidente del Consejo Directivo de Freedom House

El Beacon Award reconoce a líderes y gobiernos que defienden los valores democráticos en momentos de creciente presión autoritaria. En esta edición, Freedom House distinguió al Dr. Gutiérrez por su liderazgo al frente de Fundación Libertad y Desarrollo y por su compromiso de décadas con la promoción del debate público basado en principios, integridad institucional y libertad individual.

De acuerdo con Freedom House, el trabajo del Dr. Gutiérrez ha contribuido a fortalecer la resiliencia democrática en la región: "Su voz ha elevado la importancia de tener gobiernos de instituciones democráticas, Estado de derecho y responsabilidad cívica, especialmente cuando hay dificultades políticas extraordinarias".

En su discurso, el Dr. Gutiérrez señaló que vivimos una hora geopolítica de suma importancia al ver cómo las tiranías de la región enfrentan una presión creciente: "Celebro no solo el honor de recibir este premio, sino también la esperanza de libertad para todos aquellos que aún viven bajo regímenes autoritarios. Las tiranías no son eternas; y la libertad, aunque tarde, siempre tiene el poder para volver".

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