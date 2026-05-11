Freedom House otorga el Beacon Award 2026 a Dionisio Gutiérrez por su defensa de la democracia

WASHINGTON, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Freedom House otorga el Beacon Award 2026 al Dr. Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo , en reconocimiento a su liderazgo durante décadas en la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de derecho, en un contexto global de inseguridad y debilitamiento institucional.

Dionisio Gutiérrez. Recipient announcement Beacon Award 2026.

El Beacon Award distingue a líderes que defienden los valores democráticos frente a presiones autoritarias. En esta edición, Freedom House destaca la labor del Dr. Gutiérrez subrayando su compromiso de 45 años defendiendo la libertad individual, la democracia republicana y los valores occidentales.

El Dr. Gutiérrez es un destacado líder cívico y comunicador con una vasta trayectoria en el sector privado y en los medios de comunicación. Es miembro de Juntas Directivas y fiduciario de organizaciones, empresariales, académicas y tanques de pensamiento. Fue el primer latinoamericano en el Consejo de Freedom House. Además, presenta cada semana el programa Razón de Estado para todo el continente americano en la cadena NTN24; y ha recibido múltiples reconocimientos internacionales de importantes instituciones en Estados Unidos y La Corona española.

En 2025, el Beacon Award fue otorgado al gobierno y la sociedad civil de Taiwán por sus esfuerzos para proteger su democracia y promover la libertad.

La ceremonia se realizará el 20 de mayo de 2026 en el prestigioso Andrew W. Mellon Auditorium en Washington, D.C., en el marco de la gala anual de premios de Freedom House. Este año, el evento coincide con el 85.º aniversario de la organización.

Se espera la presencia de una destacada delegación internacional, incluyendo a líderes del gobierno estadounidense, de la sociedad civil y la filantropía, miembros del cuerpo diplomático y medios de comunicación.

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