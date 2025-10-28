El Kia PV5 Cargo establece un título GUINNESS WORLD RECORDS™: 693,38 kilómetros con una sola carga con la carga útil máxima

El Kia PV5 Cargo establece un GUINNESS WORLD RECORDS™ para vehículos comerciales ligeros eléctricos (eLCV)

El modelo recorrió 693,38 km con una sola carga, llevando su carga útil máxima

Este logro destaca la eficiencia, la flexibilidad y la practicidad del primer PBV (Plataforma Más Allá del Vehículo) de Kia

FRANKFURT, Alemania, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Kia ha hecho historia al establecer un nuevo referente mundial en autonomía totalmente eléctrica. El Kia PV5 Cargo, el primer vehículo comercial ligero eléctrico de la compañía y parte de su pionera gama Platform Beyond Vehicle, ha batido oficialmente un récord GUINNESS WORLD RECORDS™ al lograr:

"La mayor distancia recorrida por una furgoneta eléctrica ligera a batería con carga útil máxima en una sola carga es de 693,38 km (430,84 mi)".

The Kia PV5 sets a GUINNESS WORLD RECORDS™ title

La versión PV5 Cargo de 4 puertas de largo alcance, con una batería de 71,2 kWh, se utilizó para la prueba con su carga útil máxima autorizada de 665 kg. Recorrió 693,38 km con una sola carga, estableciendo un nuevo referente de eficiencia y resistencia en el segmento de los vehículos comerciales ligeros eléctricos (eLCV). La prueba de conducción tuvo lugar el 30 de septiembre de 2025 en condiciones reales en carreteras públicas al norte de Frankfurt, Alemania.

"Aunque Kia es nueva en el mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV), este récord demuestra la versatilidad e innovación del primer PBV de Kia, lo que demuestra que somos serios competidores", declaró Marc Hedrich, presidente y consejero delegado de Kia Europa. "El hecho de que gran parte de nuestro público objetivo para esta variante de furgoneta pudiera funcionar durante casi dos días laborables completos con una sola carga dice mucho de su capacidad en condiciones reales. El PV5 combina eficiencia, flexibilidad y conectividad inteligente en un solo paquete".

El intento de récord se preparó meticulosamente. Inspectores de TÜV Hessen y buck Vermessung supervisaron el proceso de carga y verificaron el cumplimiento de las especificaciones de peso. Al volante del PV5, que batió el récord, estaban George Barrow, un respetado periodista especializado en vehículos comerciales y furgonetas, y Christopher Nigemeier, ingeniero sénior de HMETC. El trayecto se grabó continuamente mediante rastreo GPS y cámaras en la cabina. Antes de la salida, la batería del PV5 se cargó al 100 % y tanto el puerto de carga como el compartimento de carga se sellaron hasta el final del viaje de 22 horas y 30 minutos.

Con este GUINNESS WORLD RECORDS™, Kia reafirma su compromiso continuo con el desarrollo de soluciones innovadoras, eficientes y prácticas para la movilidad del futuro. El Kia PV5 Cargo, que batió récords, se exhibirá en la feria Solutrans de Lyon (EurExpo) a partir del 18 de noviembre de 2025, pabellón 5, stand C130.

https://www.press-eu.kia.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2805744/Kia_PV5.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2662750/Kia_Logo.jpg