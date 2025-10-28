Le Kia PV5 Cargo établit un titre GUINNESS WORLD RECORDS™ : 693,38 kilomètres en une seule charge en transportant sa charge utile maximum

Le Kia PV5 Cargo établit un GUINNESS WORLD RECORDS™ dans la catégorie des véhicules utilitaires légers (VUL) 100% électriques,

Le modèle a parcouru 693,38 km avec une seule charge en transportant sa charge utile maximale,

Cet exploit met en avant les qualités d'efficience, de flexibilité et de praticité en conditions réelles du premier utilitaire 100% électrique de Kia.

FRANCFORT, Allemagne, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Kia a marqué l'histoire en établissant un nouveau record mondial d'autonomie. Kia PV5 Cargo, premier véhicule utilitaire léger (VUL) 100% électrique de la marque, a fait son entrée officielle au palmarès des GUINNESS WORLD RECORDS™ avec la mention suivante :

« La plus grande distance parcourue par un utilitaire léger électrique à batterie, avec une seule charge et au maximum de sa charge utile, est de 693,38 km (430,84 mi) ».

The Kia PV5 sets a GUINNESS WORLD RECORDS™ title

La version utilisée pour cette tentative de record est un PV5 Cargo Autonomie Longue à deux portes coulissantes latérales, équipé d'une batterie de 71,2 kWh et transportant 655 kg de charge utile (soit le maximum autorisé). Il a parcouru 693,38 kilomètres sans devoir être rechargé, établissant ainsi une nouvelle référence en termes d'efficience et d'endurance sur le segment des VUL 100% électriques. Ce record d'autonomie a été établi le 30 septembre dernier en conditions réelles de circulation, sur des routes publiques au nord de Francfort en Allemagne.

« Même si Kia est un nouveau venu dans le monde des VUL, ce record témoigne du caractère polyvalent et innovant du premier PBV de la marque, démontrant ainsi que nous sommes de sérieux concurrents sur ce marché », a expliqué Marc Hedrich, Président et CEO de Kia Europe. « Le fait de savoir que la plus grande partie de nos clients pourront mener à bien leur activité pendant près de deux journées de travail complètes avec une seule charge est très révélateur des capacités de ce véhicule en conditions réelles. PV5 allie à la fois efficience, flexibilité et connectivité intelligente. »

La tentative de record a été minutieusement préparée. Des inspecteurs de TÜV Hessen et buck Vermessung ont supervisé le processus de chargement et vérifié la conformité des spécifications de poids. Au volant du PV5, qui a battu tous les records, se trouvaient George Barrow, un journaliste de renom spécialisé dans les véhicules utilitaires, et Christopher Nigemeier, ingénieur senior au centre technique de Hyundai Motor Europe (HMETC). Le trajet a été enregistré en continu à l'aide d'un système de localisation GPS et de caméras installées dans la cabine. Avant le départ, la batterie du PV5 a été chargée à 100 % et le port de charge ainsi que l'aire de chargement ont été scellés jusqu'à la fin de ce trajet de 22 heures et 30 minutes.

Avec ce GUINNESS WORLD RECORDS™, Kia réaffirme son engagement à développer des solutions innovantes, efficientes et pratiques pour la mobilité de demain. Le Kia PV5 Cargo détenteur du record sera exposé au salon Solutrans à Lyon (EurExpo), Hall 5, Stand C130, à partir du 18 novembre 2025.

https://www.press-eu.kia.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2805744/Kia_PV5.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2662750/Kia_Logo.jpg