La primera furgoneta eléctrica de Kia, la PV5, recibe el premio '2026 International Van of the Year"'

Un debut y una victoria: la PV5, la primera furgoneta totalmente eléctrica de Kia, obtiene el premio más prestigioso del sector de vehículos comerciales ligeros (LCV).

Elegida por un jurado de periodistas de 26 países, la PV5 ha sido nombrada '2026 International Van of the Year'.

La PV5 Cargo Long también ha demostrado su utilidad en condiciones reales, logrando un título GUINNESS WORLD RECORDS™ por la mayor distancia recorrida por una furgoneta eléctrica con carga completa en un solo ciclo de carga.

FRANKFURT, Germany and LYON, France, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La PV5, furgoneta totalmente eléctrica de Kia, ha sido reconocida como la '2026 International Van of the Year' (IVOTY), marcando un hito histórico tanto para Kia como para los fabricantes coreanos. El galardón fue entregado el 19 de noviembre durante la Gala de los Premios IVOTY en el marco de SOLUTRANS 2025 en Lyon, Francia, tras la votación de un jurado compuesto por destacados periodistas especializados en vehículos comerciales de 26 países.

Kia PV5 - 2026 International Van of the Year

"Quiero dar la enhorabuena a Kia por ganar el prestigioso 34º Premio Internacional a la Furgoneta del Año", declaró Jarlath Sweeney, presidente del jurado de IVOTY. "La Kia PV5 establece un nuevo referente en innovación, eficiencia y capacidad integral dentro del segmento de vehículos comerciales ligeros. Combina un rendimiento eléctrico, sin emisiones, con versatilidad y practicidad, redefiniendo las expectativas de las empresas respecto a una furgoneta moderna. Kia ha sido reconocida por sus automóviles y, ahora, su división de furgonetas está teniendo un impacto igualmente relevante en la industria."

La PV5 de Kia fue evaluada junto a otros seis modelos lanzados en 2025, incluidos dos vehículos eléctricos adicionales, lo que subraya la creciente importancia de la electrificación a medida que el sector avanza hacia un futuro más sostenible.

Marc Hedrich, presidente y CEO de Kia Europa, afirmó: "Ganar el prestigioso premio International Van of the Year es un verdadero honor y un sólido respaldo por parte de algunos de los periodistas más respetados del sector, especialmente cuando los primeros vehículos acaban de llegar a Europa. Aunque somos nuevos en el mercado de vehículos comerciales ligeros, este logro confirma la preparación de Kia para ofrecer ingeniería, diseño y practicidad, reforzando nuestra posición como proveedor líder de soluciones de movilidad. Nuestro más sincero agradecimiento al jurado de IVOTY por este reconocimiento y a todos los empleados de Kia por su dedicación."

Actualmente disponible en versiones Cargo Long y Passenger en toda Europa, la gama PV5 se ampliará a partir de 2026 con nuevas variantes, incluyendo Chassis Cab, la Cargo de batalla corta (L1H1) y la de techo alto (L2H2). Los modelos de mayor tamaño, como la PV7 y PV9, se encuentran actualmente en desarrollo.

