Finserve Global Security Fund anuncia nombramiento de Asesor Estratégico Principal de Geopolítica y Seguridad

-Finserve Global Security Fund anuncia el nombramiento del Teniente General (retirado) Ben Hodges para el Consejo Asesor del fondo como Asesor Estratégico Principal de Geopolítica y Seguridad

ESTOCOLMO, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Finserve Global Security Fund se complace en dar la bienvenida al Teniente General (retirado) Ben Hodges, ex Comandante General del Ejército de los EE.UU. en Europa, para fortalecer las capacidades de asesoramiento estratégico del fondo en geopolítica y seguridad.

Ben Hodges

Con más de 30 años de experiencia en alta dirección militar y seguridad transatlántica, el General Hodges aporta una visión inigualable de la evaluación de riesgos geopolíticos y las tendencias de seguridad a largo plazo. Proporcionará análisis estratégicos independientes sobre la evolución de las alianzas de defensa, las tendencias geopolíticas y las evaluaciones sectoriales. Su conocimiento ayudará al equipo a evaluar las necesidades de capacidad a largo plazo y el posicionamiento de las empresas en el panorama de la seguridad, orientando la asignación de carteras en los sectores de defensa, ciberseguridad y espacio.

El General Hodges trabajará en estrecha colaboración con el Jefe del Consejo Asesor, el Teniente General (retirado) Karl Engelbrektson, ex Jefe del Ejército Sueco y representante militar de Suecia ante la OTAN y la UE, así como con el Gestor Principal de Cartera, Joakim Agerback.

"Ben Hodges aporta claridad estratégica, sólida credibilidad y la capacidad de evaluar el reequilibrio y la evolución transatlántica", afirmó Karl Engelbrektson.

"Su profundo conocimiento de la disuasión, la preparación militar y los riesgos geopolíticos refuerza nuestra capacidad para interpretar los avances en materia de seguridad desde la perspectiva de un inversor a largo plazo".

Hodges se complace en unirse al Consejo Asesor en un momento tan crítico para la seguridad europea. "Las decisiones de inversión que se tomen hoy, definirán las capacidades de defensa y la estrategia de disuasión del futuro. Espero aportar mis conocimientos estratégicos para ayudar a identificar las empresas y tecnologías que respaldarán la seguridad y la estabilidad a largo plazo".

Como Comandante General del Ejército de los EE.UU. en Europa, el General Hodges dirigió las fuerzas terrestres estadounidenses en todo el continente y desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento de la estrategia de disuasión, la movilidad militar y la preparación de la OTAN en el entorno de seguridad posterior a Crimea. Su experiencia abarca la interoperabilidad de alianzas, la logística, el refuerzo rápido y el apoyo a la nación anfitriona, capacidades que siguen siendo cruciales para la seguridad europea.

"Estamos observando un rápido desarrollo de nuevas formas de capacidades de defensa, así como la importancia de cómo estas se integran con los sistemas militares tradicionales y las estructuras de mando y control. Ben Hodges aporta una visión única para evaluar estas capacidades, los proveedores relevantes y cómo pueden evolucionar las cadenas de suministro. Esto añade una dimensión distintiva y valiosa a nuestro proceso de inversión", afirmó Joakim Agerback, gestor principal de cartera.

Este nombramiento marca un hito importante en el desarrollo continuo de Finserve Global Security Fund, ya que el Fondo refuerza aún más su equipo de gestión de cartera y su consejo asesor.

Para más información sobre Finserve Global Security Fund, póngase en contacto con:

Jefe de Ventas Iberia Niclas Gutenbrink

[email protected]

+34 910 19 41 05

+46791021552

Para más información, póngase en contacto con:

Gestor principal de cartera Joakim Agerback

[email protected]

+46-70-892 24 30

Acerca de Finserve AB

Finserve Nordic AB opera bajo la supervisión y el control de la Autoridad Sueca de Supervisión Financiera (Finansinspektionen). Finserve ofrece soluciones de inversión que contribuyen a una mayor rentabilidad ajustada al riesgo en carteras de activos tradicionales mediante una gama especializada de fondos de renta variable y renta fija con perfiles de rentabilidad únicos.

Esto es una comunicación de marketing. Lea el prospecto y la hoja informativa antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2889970/Finserve_Ben_Hodges.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2889969/Finserve_Nordic_AB_Logo.jpg