O Finserve Global Security Fund anuncia a nomeação do Tenente-General (aposentado) Ben Hodges junta-se ao Conselho Consultivo do fundo como Consultor Estratégico Principal para Geopolítica e Segurança

ESTOCOLMO, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Finserve Global Security Fund tem o prazer de dar as boas-vindas ao Tenente-General (aposentado) Ben Hodges, antigo Comandante-Geral do Exército dos EUA na Europa, para ajudar a fortalecer as capacidades de consultoria estratégica do fundo em geopolítica e segurança.

Com mais de 30 anos de experiência em liderança militar superior e segurança transatlântica, o General Hodges traz uma visão única sobre avaliação de riscos geopolíticos e tendências de segurança a longo prazo. Fará análises estratégicas independentes sobre os desenvolvimentos das alianças de defesa, tendências geopolíticas, e avaliações do setor. As suas perspetivas irão ajudar a equipa a avaliar os requisitos de capacidade a longo prazo e o posicionamento das empresas no panorama da segurança, informando a alocação das carteiras nos setores da defesa, cibersegurança e espaço.

O General Hodges irá trabalhar em estreita colaboração com o Presidente do Conselho Consultivo, Tenente-General (aposentado) Karl Engelbrektson, antigo Chefe do Exército Sueco e representante militar da Suécia na NATO e na UE, e também Joakim Agerback, Gestor de Carteiras Principal.

"Ben Hodges traz clareza estratégica, credibilidade sólida e a capacidade de avaliar o reequilíbrio e os desenvolvimentos transatlânticos", diz Karl Engelbrektson.

"O seu profundo domínio da dissuasão, da prontidão militar e dos riscos geopolíticos reforça a nossa capacidade de interpretar a evolução da segurança numa perspetiva de investidor de longo prazo".

Hodges sente-se honrado por integrar o Conselho Consultivo num momento tão crítico para a segurança europeia. "As decisões de investimento tomadas hoje", disse, "irão moldar as capacidades de defesa e a postura de dissuasão do futuro. Estou ansioso para contribuir com as minhas visões estratégicas para ajudar a identificar as empresas e tecnologias que irão apoiar a segurança e a estabilidade a longo prazo."

Como Comandante-Geral do Exército dos EUA na Europa, o General Hodges liderou as forças terrestres dos EUA em todo o continente e desempenhou um papel central no fortalecimento da postura de dissuasão, mobilidade militar e prontidão da NATO no ambiente de segurança pós-Crimeia. A sua experiência abrange a interoperabilidade da aliança, logística, reforço rápido e apoio à nação anfitriã, capacidades que continuam a ser essenciais para a segurança europeia.

"Estamos a assistir a um rápido desenvolvimento de novas formas de capacidades de defesa, bem como à importância da forma como estas se integram nos sistemas militares tradicionais e nas estruturas de comando e controlo. Ben Hodges traz uma visão única sobre a avaliação dessas capacidades, dos fornecedores relevantes e de como as cadeias de aquisição podem evoluir. Isto acrescenta uma dimensão distinta e valiosa ao nosso processo de investimento", diz Joakim Agerback, Gestor de Carteiras Principal.

A nomeação representa um marco importante no desenvolvimento contínuo do Finserve Global Security Fund, à medida que o Fundo reforça ainda mais a sua Equipa de Gestão de Carteiras e Conselho Consultivo.

