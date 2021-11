Gran final del Iron Worlds Championship (IWC) de IronFX

LIMASSOL, Chipre, 24 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- IronFX se complace en anunciar la mayor y última batalla del Iron Worlds Championship (IWC). El campeonato se ha dividido en 6 Mundos, con la Gran Final, el Mundo de Hierro, que tendrá lugar entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre.

Precio:

Las 5 batallas comerciales han despertado un gran interés y competidores de todo el mundo compitieron y ganaron premios de una bolsa de premios de 1 millón de dólares. En las primeras 4 rondas, 5 ganadores de cada una de ellas recibieron premios en metálico de una bolsa de premios de 25.000 dólares, y, en la semifinal, 3 ganadores obtuvieron premios de una bolsa de premios de 100.000 dólares. En la final, también habrá 3 ganadores, y el primero obtendrá un premio en metálico de 500.000 dólares. La bolsa de premios de la última ronda es de 800.000 dólares.

Cuentas de comercio y depósitos

En la Gran Final, los operadores competirán con una cuenta cada uno. Para inscribirse en la Gran Final, los operadores tendrán que depositar un mínimo de 5.000 dólares. Los tres ganadores de la semifinal entrarán en la Gran Final con un depósito mínimo de 1.000 dólares.

Un representante de IronFX dijo: "Estamos muy contentos con la cantidad de interés que hemos recibido, y el entusiasmo mostrado por los operadores de todo el mundo. Esperamos que más traders se animen a participar en este tipo de concursos en el futuro y a explorar todo lo que IronFX puede ofrecer. Gracias de nuevo a todos nuestros operadores que han hecho de este concurso algo tan especial."

Acerca de IronFX

IronFX es el galardonado líder mundial en negociación en línea, con 10 plataformas de negociación y más de 300 instrumentos negociables en divisas, metales al contado, futuros, acciones, índices al contado y materias primas. El bróker atiende a más de un millón de clientes minoristas de más de 180 países y ofrece algunas de las condiciones más competitivas del sector, como diferenciales ultrabajos y ejecución rápida..

Todo comercio implica un riesgo. Es posible perder todo el capital.

*Términos y condiciones aplicables.

