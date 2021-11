Grande final do Iron Worlds Championship (IWC) da IronFX!

LIMASSOL, Chipre, 24 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Novembro de 2021 — A IronFX está muito entusiasmada por anunciar a maior e última batalha do Iron Worlds Championship (IWC). O campeonato foi dividido em 6 mundos, decorrendo a grande final, o Iron World, entre 16 de novembro e 16 de dezembro.

Prémios:



As 5 batalhas de negociação atraíram muito interesse e os concorrentes de todo o mundo competiram e repartiram prémios num valor total de 1 milhão de dólares. Nas primeiras 4 rondas, 5 vencedores de cada ronda repartiram prémios num valor total de 25 000 dólares e, na meia-final, 3 vencedores repartiram prémios num valor total de 100 000 dólares. Na final, haverá também 3 vencedores e o primeiro classificado receberá um prémio em dinheiro de 500 000 dólares. O valor total de prémios para a última ronda é de 800 000 dólares.



Contas de negociação e depósitos

Na grande final, os negociadores competirão com uma conta cada. Para se registarem na grande final, os negociadores terão de fazer um depósito mínimo de 5000 dólares. Os três vencedores da meia-final participarão na grande final com um depósito mínimo de 1000 dólares.



Um representante da IronFX afirmou: "Estamos muito satisfeitos com a quantidade de interesse que recebemos e com o entusiasmo demonstrado pelos negociadores de todo o mundo. Esperamos que mais negociadores se sintam incentivados a participar nestas competições no futuro e a explorar tudo o que a IronFX tem a oferecer. Mais uma vez, obrigado a todos os nossos negociadores por terem tornado esta competição tão especial."

Sobre a IronFX

A IronFX é a líder mundial premiada de negociação online (Online Trading), com 10 plataformas de negociação e mais de 300 instrumentos negociáveis em 6 classes de ativos: forex, metais à vista, futuros, ações, índices à vista e mercadorias. A corretora conta com mais de 1 milhão de clientes particulares de mais de 180 países, oferecendo algumas das condições mais competitivas do setor, incluindo spreads ultra-baixos e uma rápida execução.

Todos os investimentos envolvem riscos. É possível perder todo o seu capital.

