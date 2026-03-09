- Huawei presenta sus últimas soluciones de venta minorista inteligente en EuroShop 2026 para acelerar la transformación digital

DÜSSELDORF, Alemania, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei presentó hoy su última gama de soluciones de comercio inteligente en EuroShop 2026, la feria líder mundial en el sector minorista, para acelerar la transformación digital y mejorar la experiencia del cliente en todo el sector. Junto con sus socios, la compañía presentó infraestructura digital y tecnologías de comercio inteligente para tiendas inteligentes, cadenas de suministro cognitivas y experiencias inmersivas para el cliente.

Durante su participación y ponencia en EuroShop 2026, Huawei abordó el cambio fundamental que se está produciendo en las ventas y el comercio minorista. Las tiendas se están convirtiendo en centros de servicio instantáneo, que utilizan dispositivos inteligentes para optimizar los procesos en tienda. En toda la cadena de suministro, el enfoque está pasando de la gestión reactiva del inventario a la previsión anticipada de la demanda. Al mismo tiempo, los minoristas se enfrentan a expectativas crecientes de experiencias de compra personalizadas e impulsadas por IA, ya que los consumidores buscan cada vez más servicios innovadores y a medida.

Para ayudar a los minoristas a aprovechar las nuevas oportunidades, Huawei presentó soluciones en cuatro áreas clave: tiendas inteligentes, cadenas de suministro cognitivas, experiencias inmersivas para el consumidor e infraestructura de IP y TI.

Tienda inteligente

Las etiquetas electrónicas para estantes, conectadas mediante puntos de acceso especializados, utilizan Bluetooth Low Energy 5.4 para permitir actualizaciones centralizadas de precios y promociones en tiempo real, lo que ayuda a reducir los costes operativos.

Los puntos de acceso con RFID y etiquetas pasivas capturan automáticamente los movimientos y niveles de inventario, mejorando la precisión y agilizando los procesos de reposición.

Cadena de suministro cognitiva

Las herramientas de planificación predictiva de la demanda impulsadas por IA respaldan la previsión de ventas y pedidos, lo que permite una planificación proactiva en toda la cadena de suministro.

Experiencia inmersiva para el consumidor

Una plataforma de sala de exposición virtual aprovecha la IA y la realidad aumentada para ofrecer presentaciones de productos inmersivas y consultas interactivas.

Los centros de contacto con IA permiten la comunicación directa por video entre los clientes y el personal de servicio, lo que garantiza una gestión eficiente de las consultas.

Infraestructura IP & IT

Las infraestructuras de red y almacenamiento de alto rendimiento respaldan la implementación rápida y el funcionamiento confiable de aplicaciones inteligentes.

IA en el Retail: Diálogo del sector en EuroShop 2026

Acompañado por varios socios europeos, Huawei ofreció dos ponencias destacadas en la feria sobre las tendencias actuales del retail, presentando casos prácticos de empresas europeas. Las presentaciones se centraron en el uso de datos en tiempo real, la automatización y la optimización de la experiencia del cliente mediante IA.

La compañía también organizó mesas redondas sobre soluciones e infraestructuras inteligentes para el retail. Al combinar tecnologías innovadoras con sólidas alianzas, Huawei reafirmó su compromiso de impulsar la transformación digital en el retail, ofreciendo mayor eficiencia, precisión de datos y experiencias de cliente mejoradas.

