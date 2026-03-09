Huawei, Dijital Dönüşümü Hızlandırmak için EuroShop 2026'da En Yeni Akıllı Perakende Çözümlerini Tanıttı

DÜSSELDORF, Almanya, 9 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei bugün, perakende sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmak ve müşterilere daha iyi bir deneyim sunmak için dünyanın önde gelen perakende ticaret fuarı EuroShop 2026'da en yeni akıllı perakende çözümleri paketini tanıttı. Şirket, iş ortaklarıyla birlikte akıllı mağazalar, bilişsel tedarik zincirleri ve sürükleyici müşteri deneyimleri için dijital altyapı ve akıllı perakende teknolojilerini sergiledi.

Huawei, EuroShop 2026'da sergilerken ve konuşurken, satış ve perakendede yaşanmakta olan temel değişime değindi. Mağazalar, mağaza içi süreçleri optimize etmek için akıllı cihazlara dayanan anında hizmet merkezlerine dönüşüyor. Tedarik zinciri genelinde odak noktası, reaktif stok yönetiminden öngörülü talep tahminine doğru kayıyor. Aynı zamanda, tüketiciler giderek daha yenilikçi ve kişiye özel hizmetler aradıkça, perakendeciler yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri için artan beklentilerle karşı karşıya kalıyor.

Huawei, perakendecilerin yeni fırsatları yakalamasına yardımcı olmak için dört temel alanda çözümler sundu: akıllı mağazalar, bilişsel tedarik zincirleri, sürükleyici tüketici deneyimleri ve IP & IT altyapısı.

Akıllı Mağaza

Özel erişim noktaları aracılığıyla bağlanan elektronik raf etiketleri, Bluetooth Low Energy 5.4 kullanarak merkezi, gerçek zamanlı fiyat ve promosyon güncellemelerine olanak tanır ve işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.

Pasif etiketlere sahip RFID özellikli erişim noktaları, envanter hareketlerini ve stok seviyelerini otomatik olarak yakalayarak doğruluğu artırır ve yeniden stok oluşturma süreçlerini kolaylaştırır.

Bilişsel Tedarik Zinciri

Yapay zeka odaklı öngörücü talep planlama araçları, satış ve sipariş tahminlerini destekleyerek tedarik zinciri boyunca proaktif planlama yapılmasını sağlar.

Sürükleyici Müşteri Deneyimi

Sanal showroom platformu, sürükleyici ürün sunumları ve etkileşimli danışmanlıklar için yapay zeka ve artırılmış gerçeklikten yararlanıyor.

Yapay zeka destekli iletişim merkezleri, müşteriler ve hizmet personeli arasında doğrudan görüntülü iletişim sağlayarak soruların verimli bir şekilde ele alınmasını sağlar.

IP ve BT Altyapısı

Yüksek performanslı ağ ve depolama altyapıları, akıllı uygulamaların hızlı dağıtımını ve güvenilir çalışmasını destekler.

Perakendede Yapay Zeka: EuroShop 2026'da Endüstri Diyaloğu

Huawei, birçok Avrupalı ortağın da katıldığı fuarda Avrupalı şirketlerle vaka çalışmaları içeren güncel perakende trendleri üzerine iki açılış konuşması yaptı. Sunumlar gerçek zamanlı veri kullanımı, otomasyon ve yapay zeka odaklı müşteri deneyimi optimizasyonu konularına odaklandı.

Şirket ayrıca akıllı perakende çözümleri ve altyapısı üzerine yuvarlak masa toplantılarına da ev sahipliği yaptı. Huawei, yenilikçi teknolojileri güçlü ortaklıklarla birleştirerek perakendede dijital dönüşümü sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti ve daha fazla verimlilik, veri hassasiyeti ve gelişmiş müşteri deneyimleri sundu.

Huawei Hakkında

Huawei, Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) çözümleri, altyapıları ve akıllı cihazların önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Dört temel ortamda sunduğumuz entegre çözümlerle, telekomünikasyon ağları, BT, akıllı cihazlar ve bulut hizmetleriyle, tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünya için dijitalleşmeyi her kişi, konut ve kuruluşa ulaştırmaya kararlıyız.

