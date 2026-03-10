Huawei accélère la transformation numérique du secteur du retail avec de nouvelles solutions intelligentes dévoilées lors d'EuroShop 2026

DÜSSELDORF, Allemagne, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Huawei a dévoilé aujourd'hui sa dernière suite de solutions intelligentes pour le commerce de détail lors d'EuroShop 2026, le plus grand salon mondial dédié au retail. En collaboration avec ses partenaires, l'entreprise a présenté des infrastructures numériques et des technologies intelligentes destinées aux magasins intelligents, aux chaînes d'approvisionnement cognitives et à aux expériences clients immersives.

Huawei booth at EuroShop2026 Huawei booth at EuroShop2026

Lors d'EuroShop 2026, Huawei a abordé le changement fondamental que connaissent actuellement les secteurs de la vente et du commerce de détail. Les magasins se transforment en hubs de services instantanés, s'appuyant sur des appareils intelligents afin d'optimiser chaque processus. Dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, l'accent est mis non plus sur la gestion réactive des stocks, mais sur la prévision anticipée de la demande. Parallèlement, les détaillants sont confrontés à des attentes croissantes en matière d'expérience d'achat personnalisée et alimentée par l'IA, car les consommateurs recherchent de plus en plus des services innovants et personnalisés.

Afin d'aider les professionnels à saisir de nouvelles opportunités, Huawei a présenté des solutions dans quatre domaines clés : les magasins intelligents, les chaînes d'approvisionnement cognitives, les expériences immersives des consommateurs et l'infrastructure IP et informatique.

Le magasin intelligent

Les étiquettes connectées via des points d'accès spécialisés utilisent le Bluetooth Low Energy 5.4 pour permettre la mise à jour centralisée et en temps réel des prix et des promotions, contribuant ainsi à réduire les coûts d'exploitation.

Les points d'accès RFID dotés d'étiquettes passives enregistrent automatiquement les mouvements d'inventaire et les niveaux de stock, améliorant ainsi la précision et rationalisant les processus de réapprovisionnement.

La chaîne d'approvisionnement cognitive

Les outils de planification prédictive de la demande pilotés par l'IA soutiennent les prévisions de ventes et de commandes, permettant une planification proactive tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Les expériences clients immersives

Une plateforme de showroom virtuel exploite l'IA et la réalité augmentée pour des présentations de produits immersives et des consultations interactives.

Les centres de contact alimentés par l'IA permettent une communication vidéo directe entre les clients et le personnel de service, ce qui garantit un traitement efficace des demandes.

L'infrastructure IP et informatique

Des infrastructures de réseaux et de stockage très performantes permettent le déploiement rapide et le fonctionnement fiable d'applications intelligentes.

L'IA dans le retail : dialogue avec l'industrie à EuroShop 2026

Accompagné de plusieurs partenaires européens, Huawei a prononcé deux discours sur les grandes tendances du secteur, présentant des études de cas d'entreprises européennes. Les présentations ont porté sur l'utilisation des données en temps réel, l'automatisation et l'optimisation de l'expérience client basée sur l'IA.

L'entreprise a également organisé des tables rondes sur les solutions et les infrastructures intelligentes pour le commerce de détail. En combinant des technologies innovantes avec des partenariats solides, Huawei a réaffirmé son engagement à stimuler la transformation numérique dans le retail, en offrant une plus grande efficacité, une précision des données et des expériences client améliorées.

Pour en savoir plus sur les solutions intelligentes pour le commerce de détail de Huawei, visitez le site : https://e.huawei.com/en/industries/retail.

À propos de Huawei

Huawei est un fournisseur mondial de premier plan de solutions, d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre environnements clés, à savoir les réseaux de télécommunications, les technologies de l'information, les appareils intelligents et les services dans le cloud, nous nous engageons à rendre la numérisation accessible à tous, à chaque foyer et à chaque entreprise, pour un monde entièrement connecté et intelligent.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de Huawei : https://e.huawei.com/eu/.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2923381/Huawei_booth_EuroShop2026_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2923382/Huawei_booth_EuroShop2026_2.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2813090/5830506/Huawei_Europe_Logo.jpg