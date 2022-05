-IDB Invest fomenta la compra electrónica de comestibles y la creación de empleo con Merqueo en México, Colombia y Brasil

El acuerdo incluye una fuente innovadora de financiación en el comercio electrónico a través de una línea de instalación intermedia para apoyar a las MIPYMEs

WASHINGTON, 18 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- IDB Invest y Blue like an Orange Sustainable Capital proporcionaron un paquete de financiación de 22 millones de dólares a Merqueo, la primera empresa de entrega de comestibles en América Latina, con operaciones en México, Colombia y Brasil. Esto incluye una instalación intermedia de 4 millones de dólares de IDB Invest y 18 millones de dólares movilizados de Blue like an Orange. Los ingresos ayudarán a Merqueo a expandirse en Brasil y a mejorar su plataforma tecnológica.