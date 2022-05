IDB Invest stimuleert e-boodschappen en het scheppen van banen met Merqueo in Mexico, Colombia en Brazilië

De financiering zal de groei van de toeleveringsketen in de detailhandel en het scheppen van banen stimuleren, aangezien Merqueo naar verwachting zijn achterwaartse banden zal versterken. Merqueo zal ook meer aankopen doen bij binnenlandse leveranciers in Brazilië, waar 80% micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo's) zijn, en het creëren van banen stimuleren die tegen 2025 meer dan 2.000 werknemers zullen aannemen.

IDB Invest zal ook adviesdiensten aanbieden om een robuuste en bruikbare duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen om de milieu-, sociale en bestuursaspecten (Environmental, Social and Governance, ESG) in al haar activiteiten beter te identificeren, beheren en meten.

De deal zal naar verwachting bijdragen aan vijf VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: fatsoenlijk werk en economische groei (SDG 8), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), verminderde ongelijkheden (SDG 10) verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en partnerschappen voor de doelstellingen (SDG 17).

Over IDB Invest

IDB Invest is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor het bevorderen van de economische ontwikkeling van haar lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te maximaliseren. Met een portefeuille van $ 14,8 miljard aan vermogensbeheer en 376 klanten in 25 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voldoen aan de behoeften van zijn klanten in verschillende sectoren.

Over Merqueo

Merqueo bouwt het grootste logistieke dark store-netwerk in Latijns-Amerika om boodschappen sneller en goedkoper te bezorgen. De catalogus omvat tot 10.000 producten, waaronder vers fruit en groenten, geïmporteerde producten, likeuren, huishoudelijke artikelen, persoonlijke verzorgingsproducten en meer. Op dit moment is het bedrijf actief in Mexico, Colombia en Brazilië.

Over Blue like an Orange Sustainable Capital

Blue like an Orange Sustainable Capital zoekt naar mogelijkheden om leningen te verstrekken aan bedrijven en projecten die zowel een sterk risicogecorrigeerd rendement als een positieve sociale impact opleveren ter ondersteuning van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

