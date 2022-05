IDB Invest fördert mit Merqueo den elektronischen Einkauf von Lebensmitteln und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Mexiko, Kolumbien und Brasilien

Die Transaktion umfasst eine innovative Finanzierungsquelle für den elektronischen Handel durch eine Mezzanine-Fazilität zur Unterstützung von KKMU

WASHINGTON, 19. Mai, 2022 /PRNewswire/ -- IDB Invest und Blue like an Orange Sustainable Capital stellten ein Finanzierungspaket in Höhe von 22 Millionen US-Dollar für Merqueo bereit, den ersten Anbieter von elektronischen Lebensmittellieferungen in Lateinamerika mit Niederlassungen in Mexiko, Kolumbien und Brasilien. Darin enthalten sind eine Mezzanine-Fazilität der IDB Invest in Höhe von 4 Mio. USD und 18 Mio. USD, die von Blue like an Orange bereitgestellt wurden. Der Erlös wird Merqueo helfen, in Brasilien zu expandieren und seine technologische Plattform zu verbessern.