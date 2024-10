IDB Invest Lanza una histórica titulización de 1.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe

WASHINGTON, 23 de octubre de 2024 /PRNewswire/ --IDB Invest anunció una transacción de titulización de 1.000 millones de dólares, la primera de su tipo para que inversionistas privados compren activos de bancos multilaterales de desarrollo (BMD) de América Latina y el Caribe. Esta innovadora estructura financiera busca crear una nueva clase de activos de los BMD para inversionistas internacionales. IDB Invest se asoció con Santander y Clifford Chance como asesores clave.

La titulización se dará a conocer hoy durante el evento de lanzamiento On the Road to Originate to Share, en Washington, D.C., que contará con las intervenciones de Ilan Goldfajn, presidente de IDB; James Scriven, consejero delegado de IDB Invest; Ana Botín, consejera delegada del Santander; y Alexia Latortue, subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Comercio Internacional y Desarrollo.

La transacción, denominada Scaling4Impact, consiste en titularizar 1.000 millones de dólares de la cartera de IDB Invest, creando una estructura por tramos con un tramo sénior de 870 millones de dólares; un tramo mezzanine de 100 millones de dólares, una parte vendida al inversor internacional Newmarket Capital y el resto asegurado por AXIS y AXA; y un tramo junior de 30 millones de dólares retenido por IDB Invest.

La cartera titulizada incluye activos de 20 países y 10 sectores, como empresas, infraestructura, energía e instituciones financieras. La transacción liberará capital, creando hasta 500 millones de dólares en capacidad de préstamo adicional para nuevos proyectos.

"Con nuestro nuevo modelo de negocio de originar para compartir, nuestros fuertes vínculos con los gobiernos y las profundas sinergias entre nuestro trabajo en el sector privado y público, estamos en una posición única para atraer capital privado", dijo el president de IDB, Ilan Goldfajn. "A través de esta transacción histórica, estamos conectando activos de desarrollo con inversionistas globales para ampliar el impacto en América Latina y el Caribe".

"Esta iniciativa marca un paso importante en la transición de IDB Invest a nuestro nuevo modelo de negocio de originar para compartir, destinado a movilizar capital y ampliar el impacto a través del sector privado", dijo James Scriven, consejero delegado de IDB Invest. "Estamos construyendo una nueva clase de activos de los bancos multilaterales de desarrollo para atraer a los inversores que buscan oportunidades de inversión únicas y de impacto en los mercados emergentes".

IDB Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. IDB Invest financia proyectos sostenibles para lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental. Con una cartera de 21.000 millones de dólares en activos bajo gestión relacionados con el desarrollo y 394 clientes en 25 países, IDB Invest ofrece soluciones financieras y asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes.

