IDB Invest lanceert baanbrekende securitisatie van $1 miljard in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

WASHINGTON, 24 oktober 2024 /PRNewswire/ -- IDB Invest kondigde een securitisatietransactie van $1 miljard aan, de eerste in zijn soort voor particuliere investeerders om activa van multilaterale ontwikkelingsbanken (MDB's) uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te kopen. Deze innovatieve financiële structuur wil een nieuwe MDB-activaklasse creëren voor internationale investeerders. IDB Invest werkte samen met Santander en Clifford Chance als belangrijkste adviseurs.

De securitisatie wordt vandaag onthuld tijdens het lanceringsevenement On the Road to Originate to Share, in Washington, D.C., met opmerkingen van Ilan Goldfajn, IDB President; James Scriven, CEO van IDB Invest; Ana Botín, CEO van Santander; en Alexia Latortue, U.S. Treasury Assistant Secretary for International Trade and Development.

De transactie - Scaling4Impact - bestaat uit het securitiseren van $ 1 miljard van de portefeuille van IDB Invest, waarbij een getrancheerde structuur wordt gecreëerd met een senior tranche van $ 870 miljoen; een mezzanine tranche van $ 100 miljoen, waarvan een deel wordt verkocht aan de internationale investeerder Newmarket Capital en de rest wordt verzekerd door AXIS en AXA; en een junior tranche van $ 30 miljoen die wordt behouden door IDB Invest.

De gesecuritiseerde portefeuille bevat activa uit 20 landen en 10 sectoren, zoals bedrijven, infrastructuur, energie en financiële instellingen. De transactie zal kapitaal vrijmaken en tot een half miljard aan extra leencapaciteit voor nieuwe projecten creëren.

"Met ons nieuwe 'Originate to share'-bedrijfsmodel, onze sterke banden met overheden en de doorgedreven synergie tussen ons werk in de privé-en publieke sector, bevinden we ons in een unieke positie om privékapitaal aan te trekken," zei IDB-voorzitter Ilan Goldfajn. "Met deze baanbrekende transactie verbinden we ontwikkelingsactiva met wereldwijde investeerders om de impact in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te vergroten."

"Dit initiatief markeert een belangrijke stap in de overgang van IDB Invest naar ons nieuwe 'Originate-to-share'-bedrijfsmodel, dat is gericht op het mobiliseren van kapitaal en het vergroten van de impact via de privésector", aldus James Scriven, CEO van IDB Invest. "We bouwen aan een nieuwe MDB-activaklasse om investeerders aan te trekken die op zoek zijn naar unieke, impactvolle investeringsmogelijkheden in opkomende markten."

IDB Invest is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor de bevordering van de economische ontwikkeling van de aangesloten landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de privésector. IDB Invest financiert duurzame projecten om financiële resultaten te behalen en economische, sociale en milieuontwikkeling te maximaliseren. Met een portefeuille van $ 21 miljard aan ontwikkelingsgerelateerde activa onder beheer, 394 klanten in 25 landen, biedt IDB Invest financiële oplossingen en advies die voldoen aan de behoeften van haar klanten.

