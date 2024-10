IDB Invest lance une titrisation historique d'un milliard de dollars en Amérique latine et dans les Caraïbes

WASHINGTON, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- IDB Invest a annoncé une transaction de titrisation d'un milliard de dollars, la première du genre pour des investisseurs privés qui achètent des actifs de banques multilatérales de développement (BMD) d'Amérique latine et des Caraïbes. Cette structure financière innovante vise à créer une nouvelle catégorie d'actifs de BMD pour les investisseurs internationaux. IDB Invest s'est associé à Santander et Clifford Chance au titre de principaux conseillers.

La titrisation sera dévoilée aujourd'hui lors de l'événement de lancement On the Road to Originate to Share, à Washington, D.C., où interviendront Ilan Goldfajn, président de la BID, James Scriven, PDG de IDB Invest, Ana Botín, PDG de Santander, et Alexia Latortue, secrétaire adjointe au Trésor américain pour le Commerce international et le Développement.

La transaction - Scaling4Impact - consiste à titriser 1 milliard de dollars du portefeuille de IDB Invest, en créant une structure par tranches avec une tranche senior de 870 millions de dollars, une tranche mezzanine de 100 millions de dollars, dont une partie sera vendue à l'investisseur international Newmarket Capital et le reste assuré par AXIS et AXA, et une tranche junior de 30 millions de dollars conservée par IDB Invest.

Le portefeuille titrisé comprend des actifs provenant de 20 pays et de 10 secteurs, tels que des entreprises, des infrastructures, l'énergie et des institutions financières. Cette opération permettra de libérer des capitaux et de créer une capacité de prêt supplémentaire d'un demi-milliard d'euros pour de nouveaux projets.

« Grâce à notre nouveau modèle d'entreprise « originate to share », aux liens étroits que nous entretenons avec les gouvernements et aux synergies profondes entre nos activités dans les secteurs privé et public, nous sommes particulièrement bien placés pour attirer des capitaux privés », a déclaré Ilan Goldfajn, président de la BID. « Grâce à cette transaction historique, nous mettons en relation des actifs de développement avec des investisseurs mondiaux afin d'accroître l'impact en Amérique latine et dans les Caraïbes. »

Cette initiative marque une étape importante dans la transition de IDB Invest vers notre nouveau modèle d'affaires « originate to share », qui vise à mobiliser des capitaux et à accroître l'impact par le biais du secteur privé », a déclaré James Scriven, PDG de IDB Invest.» « Nous construisons une nouvelle classe d'actifs MDB pour attirer les investisseurs à la recherche d'opportunités d'investissement uniques et impactantes dans les marchés émergents.»

IDB Invest est une banque multilatérale de développement qui s'est engagée à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes par l'intermédiaire du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets durables afin d'obtenir des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental. Avec un portefeuille de 21 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 394 clients dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières innovantes et des conseils qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

