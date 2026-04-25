ILIFE presenta la H90 Pro, que incorpora la comodidad del vaciado automático a las aspiradoras inalámbricas

SHENZHEN, China, 25 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ILIFE lanzará la aspiradora inalámbrica H90 Pro, diseñada para reducir la eliminación manual del polvo mediante un sistema de vaciado automático integrado. Si bien la mayoría de las aspiradoras inalámbricas aún requieren el vaciado manual del depósito de polvo, la H90 Pro transfiere automáticamente los residuos a una bolsa de polvo sellada después de la limpieza, lo que ayuda a simplificar el uso rutinario y reducir el contacto directo con el polvo.

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La H90 Pro incluye una estación de autovaciado que transfiere automáticamente los residuos de la aspiradora a una bolsa sellada después de la limpieza. Este sistema ayuda a limitar el contacto directo con el polvo y puede reducir la exposición a partículas finas y alérgenos durante la eliminación. El sistema cerrado está diseñado para proporcionar una forma más controlada y consistente de gestionar los residuos recogidos.

La bolsa para el polvo está diseñada para un uso prolongado y, por lo general, solo necesita reemplazarse una vez cada 60 días, dependiendo de las condiciones de uso. La H90 Pro incluye cinco bolsas para el polvo, lo que permite un uso prolongado antes de que se requieran reemplazos adicionales. El diseño reemplazable también permite a los usuarios desechar los residuos recogidos de forma más controlada, sin necesidad de manipularlos directamente.

La estación de autovaciado permite un diseño de carga y uso inmediato, lo que permite que la aspiradora se recargue al guardarla después de su uso y esté lista para la limpieza diaria. También sirve como solución de almacenamiento para la aspiradora y sus componentes, manteniéndolos organizados y compactos, a la vez que reduce el riesgo de caídas accidentales en comparación con las aspiradoras tradicionales que a menudo se dejan sueltas.

Además de su sistema de gestión de polvo, la H90 Pro está diseñada para limpiar una variedad de superficies, incluyendo suelos duros, alfombras y muebles. El producto cuenta con una estructura ligera que permite su uso con una sola mano, facilitando la limpieza de áreas elevadas o de difícil acceso. Su configuración es adecuada tanto para la limpieza rutinaria de suelos como para tareas más pequeñas y detalladas.

Este lanzamiento refleja el continuo desarrollo de los electrodomésticos de limpieza para el hogar, orientados a reducir la intervención manual y mejorar la comodidad del usuario. H90 Pro ofrece recolección automática de polvo en un formato accesible a un público más amplio.

La H90 Pro estará disponible para su compra en AliExpress. ¡Manténganse al tanto!

Acerca de ILIFE

ILIFE es un fabricante de electrodomésticos de limpieza para el hogar fundado en 2010, que incluye aspiradoras robot y sistemas de limpieza inalámbricos. Sus productos se venden en más de 40 países en todo el mundo.

Para más información visite la página web: https://www.iliferobot.com/

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