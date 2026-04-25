ILIFE prezentuje H90 Pro, wprowadzając wygodę automatycznego opróżniania pojemnika na kurz do bezprzewodowych odkurzaczy

SHENZHEN, Chiny, 25 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma ILIFE jest gotowa na premierę odkurzacza bezprzewodowego H90 Pro, zaprojektowanego z myślą o ograniczeniu ręcznego wyrzucania kurzu dzięki zintegrowanemu systemowi automatycznego opróżniania zbiornika. Podczas gdy większość bezprzewodowych odkurzaczy nadal wymaga ręcznego opróżniania pojemnika na kurz, H90 Pro automatycznie umieszcza odpady w szczelnym worku po zakończonym sprzątaniu, co pomaga w uproszczeniu rutynowych czynności i ograniczeniu bezpośredniego kontaktu z kurzem.

1

H90 Pro wyposażono w stację automatycznego opróżniania pojemnika, która przenosi zebrane zanieczyszczenia z odkurzacza do szczelnego worka po zakończeniu sprzątania. Podejście to pomaga w ograniczeniu bezpośredniego kontaktu z kurzem i może zmniejszyć poziom narażenia na drobne cząsteczki i alergeny podczas opróżniania pojemnika. Ten zamknięty system przeznaczony jest do zapewnienia bardziej kontrolowanej i spójnej metody postępowania z zanieczyszczeniami.

Worek na kurz zaprojektowano z myślą o długotrwałym użytkowaniu i zazwyczaj musi być wymieniany średnio raz na 60 dni, w zależności od warunków eksploatacji odkurzacza. W zestawie odkurzacza H90 Pro znajduje się pięć worków na kurz, co umożliwia dłuższy okres użytkowania bez konieczności dodatkowych wymian. Wymienna konstrukcja pozwala również użytkownikom na pozbywanie się zanieczyszczeń w bardziej kontrolowany sposób, bez konieczności bezpośredniego kontaktu przy przenoszeniu.

Automatyczna stacja oczyszczająca obsługuje funkcję ładowania, umożliwiając uzupełnienie stanu baterii odkurzacza podczas przechowywania i utrzymanie go w gotowości do codziennego sprzątania. Służy również jako miejsce do przechowywania odkurzacza i części zestawu, utrzymując je w porządku w sposób, który nie zajmuje dużo miejsca, przy równoczesnym ograniczeniu ryzyka przypadkowego upuszczenia, w odróżnieniu od tradycyjnych odkurzaczy, które często stoją niezabezpieczone.

Oprócz systemu usuwania kurzu, odkurzacz H90 Pro jest doskonały do sprzątania różnych powierzchni, w tym podłóg twardych, dywanów i mebli. Produkt ten charakteryzuje się lekką konstrukcją przeznaczoną do obsługi jedną ręką, pozwalając użytkownikom na łatwiejsze czyszczenie wysoko położonych lub trudno dostępnych miejsc. Konfiguracja jest dostosowana zarówno do rutynowego odkurzania podłóg, jak i do mniejszych, bardziej precyzyjnych zadań.

Premiera ta odzwierciedla nieustanny rozwój marki w obszarze urządzeń do sprzątania z myślą o ograniczeniu ręcznie wykonywanych czynności i poprawie komfortu użytkownika. H90 Pro oferuje automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz w formacie dostępnym dla szerszego grona klientów.

The H90Pro będzie dostępny na portalu AliExpress. Czekaj na najnowsze informacje.

ILIFE

Firma ILIFE od 2010 roku zajmuje się produkcją urządzeń gospodarstwa domowego przeznaczonych do sprzątania, w tym robotów odkurzających i bezprzewodowych systemów sprzątających. Produkty tej marki są sprzedawane w ponad 40 krajach na całym świecie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.iliferobot.com/

