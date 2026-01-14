Kat Florence Hotel presenta masajes diarios La Mer incluidos

Kat Florence, quien creció en Elora, el famoso y hermoso pueblo canadiense donde se encuentra su retiro, invirtió millones para restaurar personalmente el histórico edificio de piedra caliza de 1848 y devolverle su inmaculada aura actual. "Abordo un espacio como si fuera una piedra preciosa", afirmó Florence. "Su historia y composición revelan lo que quiere ser. Mi función es honrar esa historia y elevarla. Nuestros elaborados regalos y amenidades para los huéspedes también reflejan directamente el espacio, así como nuestra filosofía de ser un verdadero hogar lejos del hogar. Estamos encantados de lanzar la siguiente etapa del hotel con aún más elementos distintivos, siempre presentes, de bienestar, naturaleza, nutrición de nivel Michelin y el elixir de autocuidado más lujoso del planeta (La Mer)".

Este mes, el hotel inaugura oficialmente su Nordic Wellness Spa, privado y exclusivo para huéspedes, un santuario al aire libre dentro de su espacio exterior oculto. A pocos pasos de cada suite, este íntimo jardín de bienestar cuenta con una sauna de cedro artesanal, una piscina de agua caliente al aire libre, un circuito de inmersión fría para terapia de contraste y una zona de descanso con fogata; todo ello, con un discreto servicio de bebidas y refrigerios a la carta. Elemental, relajante y meticulosamente diseñado, el spa es una extensión sensorial de la filosofía de diseño de Florence: pureza, equilibrio y artesanía en cada rincón.

Para complementar aún más sus ya apreciados masajes corporales diarios de 60 minutos para todos los huéspedes, ofrecidos en la privacidad de su suite por expertos terapeutas de masajes (RMT) de la casa, el ritual diario de Kat pronto incorporará su producto de autocuidado favorito. A partir de enero, los masajes se complementarán con un ritual de acabado para rostro, cuello y escote con aceite renovador La Mer (el elixir La Mer, famoso por su precio de 395 dólares por botella mini de 30 ml). El tratamiento también incorpora terapia de baño de sonido y la práctica nórdica de vapor y hielo, alternando compresas de toallas tibias y frías para despertar los sentidos y crear una armonía de temperatura, conectando a los huéspedes con el momento.

Como complemento a la oferta sensorial y de bienestar del hotel, el 18 de diciembre también marca el debut de la nueva Pastelería de estilo infinito del Kat Florence Hotel, una experiencia privada, solo para huéspedes, de creaciones artísticas comestibles diarias dirigidas por el chef Marc Collyer. La colección de pasteles y bombones se elaborará con los ingredientes más caros del planeta. Si bien la colección cambiará a diario, los huéspedes podrán disfrutar de delicias como el "milhojas de hojaldre caramelizado casero, caviar de manzana verde y crema de avellana", el "éclair de chocolate blanco caramelizado con mousse de cereza Amarena y polvo de naranja quemada y champán" y los croissants de la casa, que el chef fermenta durante 3 días completos antes de hornear, lo que da como resultado sabores magníficamente intensos. Antes de colaborar con Kat, Marc pasó 14 años perfeccionando su distinción culinaria y su estilo imaginativo en la Manor House, dos veces galardonada con estrellas Michelin, en los Cotswolds británicos. Ahora, innovando con exquisitas delicias dulces en el refugio Elora, anima a sus huéspedes a disfrutar de degustaciones ilimitadas durante su estancia (todo gratuito; los pasteles, chocolates y pasteles de alta gama del chef están incluidos). Además, cada mañana, el chef Marc bate a mano su propia mantequilla y hornea pasteles, panes y más, enviando creaciones revitalizantes a cada suite por un conserje personal como parte del servicio de desayuno personalizado del hotel. Su programa de pastelería se ha convertido en un pilar esencial de la identidad culinaria del hotel, combinando técnica, arte y un enfoque íntimo y a su propio ritmo para disfrutar de placeres de categoría Michelin.

Reflejando la reconocida sensibilidad de Florence por la singularidad y el refinamiento, el hotel se mantiene intencionadamente exclusivo, con capacidad para un máximo de 14 huéspedes a la vez y una proporción sin precedentes de 2:1 entre personal y huésped; una de las más altas de Norteamérica, en comparación con el promedio de 10:1 en hoteles de lujo. El resultado es un santuario de calma y privacidad, con un servicio a medida para cada estancia.

Cada reserva en el Kat Florence Hotel incluye su famosa selección de regalos, servicios y experiencias exclusivas, todos diseñados para una experiencia sencilla y personal:

Masajes corporales completos diarios de 60 minutos en la suite, incluyendo el ritual de renovación facial con aceite La Mer , el ritual de cuidado personal favorito de Kat.

, el ritual de cuidado personal favorito de Kat. Cena degustación del chef de varios tiempos la noche de llegada de los huéspedes, preparada y ofrecida por el reconocido chef Anthony Bish en su restaurante privado Anthony's, reservado exclusivamente para los huéspedes del hotel.

la noche de llegada de los huéspedes, preparada y ofrecida por el reconocido chef Anthony Bish en su restaurante privado Anthony's, reservado exclusivamente para los huéspedes del hotel. Cestas de desayuno a la suite todas las mañanas con bollería, panes, mantequilla artesanal y más, que cambian a diario, presentadas por el chef Marc Collyer (anteriormente de Manor House, dos veces con estrellas Michelin, en los Cotswolds británicos).

con bollería, panes, mantequilla artesanal y más, que cambian a diario, presentadas por el chef Marc Collyer (anteriormente de Manor House, dos veces con estrellas Michelin, en los Cotswolds británicos). Una botella entera de champán Veuve Clicquot espera a cada huésped a su llegada.

espera a cada huésped a su llegada. Servicio de chófer en Rolls Royce y Bentley por la ciudad, además de servicio de aparcacoches gratuito.

por la ciudad, además de servicio de aparcacoches gratuito. Conserje personal y dedicado durante toda su estancia , disponible para cualquier solicitud, desde deshacer maletas hasta compras privadas, entrega de comidas y servicio de lavandería.

, disponible para cualquier solicitud, desde deshacer maletas hasta compras privadas, entrega de comidas y servicio de lavandería. Disfrute del nuevo spa nórdico ultraprivado al aire libre, a pocos pasos de las suites en el jardín, que incluye sauna de cedro artesanal, terapia en piscina caliente, circuito de piscina fría y servicio de bebidas a la carta.

a pocos pasos de las suites en el jardín, que incluye sauna de cedro artesanal, terapia en piscina caliente, circuito de piscina fría y servicio de bebidas a la carta. Visitas infinitas a la pastelería privada del Hotel Kat Florence, solo para huéspedes, de día y de noche, para disfrutar de las creaciones artísticas comestibles diarias del chef Marc de forma ilimitada (sin coste).

La filosofía de la marca es la de la comodidad total, con cada detalle previsto y cada momento cuidado al detalle.

