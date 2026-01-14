Kat Florence Hotel 隆重推出每日尊享 La Mer 按摩服務、源自米芝蓮的「無限品嚐」法式甜品工坊，以及北歐冬季水療體驗

本月正式啟動，酒店將推出僅限住客使用的私人北歐養生水療中心，這是一處隱身於戶外秘境中的露天靜謐療癒空間。 距離每間套房僅數步之遙，這座私密的養生花園設有手工打造的雪松桑拿屋、露天熱水池、用於冷熱交替療法的修復冷水池循環，以及火爐休憩區；並備有低調貼心、按需要提供的飲品與點心服務，全程悉心相伴。 原始而寧靜，尺度拿捏得宜，這座水療空間是 Florence 設計哲學在感官層面的延伸——處處體現純粹、平衡與精湛工藝。
為進一步提升深受住客喜愛的每日 60 分鐘全身按摩服務——由專業駐場註冊按摩治療師 (RMT) 於住客套房內私密提供——Kat 的每日程序即將加入她個人最鍾愛的自我護理產品。 自一月起，按摩療程將升級加入蘊含 La Mer The Renewal Oil 的臉部、頸部及胸頸護理結束程序（該款 La Mer 精華以每瓶定價 395 美元的 30 毫升迷你裝而聞名）。 該療程亦融合聲浴療法，以及北歐蒸氣與冰療的傳統手法，透過交替使用溫熱與冷敷毛巾，喚醒感官，營造溫度之間的和諧平衡，讓賓客回歸當下、身心沉靜。
為酒店的感官與身心療癒體驗再添亮點，12 月 18 日亦迎來 Kat Florence Hotel 全新無限概念甜品工坊的正式亮相——這是一項僅限住客專享的私密體驗，由主廚 Marc Collyer 領軍，每日呈獻可食用的藝術作品。該系列的烘焙甜品與手工朱古力將嚴選地球上最昂貴的食材精心製作。 儘管該系列每日更換，賓客仍可期待多款精緻佳作，例如：「以自家製焦糖千層酥皮配青蘋果魚子與榛子忌廉的千層酥」、「焦糖白朱古力泡芙，內餡為阿瑪雷娜櫻桃慕斯，配以焦橙與香檳粉末」，以及主廚的招牌手工牛角包——在烘焙前經過整整三天的發酵，成就層次格外深邃、風味極致濃郁的口感。 在與 Kat 合作之前，Marc 曾於英國科茨沃爾德 (Cotswolds) 地區的雙米芝蓮星級餐廳 Manor House 任職長達 14 年，期間不斷淬鍊其卓越的廚藝造詣與豐富的創意風格。 現於 Elora 靜修度假村中持續創新精緻甜品體驗的他，誠邀賓客在入住期間以不限次數的方式盡情品嚐各式佳作（全部免費；主廚精心設計、富藝術感、注重視覺效果的蛋糕、朱古力與甜品皆已包含於賓客體驗之中）。 此外，Marc 主廚每天清晨親自手工製作的自家牛油，並新鮮烘焙各式糕點、麵包等美饌，作為酒店度身訂造早餐服務的一部分，透過專屬管家親自送達至每間套房，讓賓客開始充滿活力的一天。 他的甜品計劃如今已成為酒店餐飲特色中不可或缺的核心支柱，融合精湛技藝、藝術美感，以及悠然自在、賓至如歸的體驗方式，將賓客引領至媲美米芝蓮水準的極致享受。
體現 Florence 對稀有與精緻品味的獨到眼光，酒店始終刻意保持尊貴私密的定位，任何時候最多僅接待 14 位賓客，並提供前所未有的 2 位員工對 1 位賓客的比例；相較之下，北美奢華酒店的平均比例約為 10:1。 其成果是一處兼具寧靜與私密性的靜謐聖所，為每一次入住提供度身訂造的專屬服務。
凡預訂 Kat Florence Hotel 的每一次住宿，皆包含她享譽盛名的一系列標誌性高端禮品、服務與體驗，悉心打造，只為呈現毫不費力卻極具個人專屬的感受：
- 每日於套房內享用 60 分鐘全身按摩，並包含注入 La Mer The Renewal Oil 的臉部、頸部及鎖骨區護理程序（Kat 個人最鍾愛的自我護理程序）
- 賓客抵達當晚可享用多道主廚品鑑晚宴，由知名主廚 Anthony Bish 親自於僅供酒店賓客專屬使用的 Anthony's Private Restaurant 精心烹調款待。
- 每日早晨送達套房的早餐籃，由主廚 Marc Collyer 精心呈獻，內容包括每日輪換的糕點、麵包、手工製作牛油等美饌（Marc Collyer 曾於英國科茲窩地區兩度獲得米芝蓮星級的 Manor House 任職）。
- 每位賓客抵達時，皆可享用一整瓶 Veuve Clicquot 香檳。
- 提供勞斯萊斯與賓利專屬司機接送服務，涵蓋市內行程，並另設免費代客泊車服務。
- 全程專屬私人禮賓服務，隨時應對各項需求——從行李整理、私人購物、送餐，以至洗衣服務皆可安排。
- 尊享全新、極致私密的戶外北歐水療體驗，水療設施坐落於花園之中，僅距離套房數步之遙，設有手工打造的雪松桑拿房、熱水池療程、冷水池循環體驗，以及按需要提供的飲品服務。
- 無限次造訪 Kat Florence Hotel 專屬、僅限住客的私人甜品工坊從白天至晚上皆可隨時前往，盡情體驗主廚 Marc 每日創作的可食藝術作品（全部免費享用）。
品牌理念在於全然從容自在——每一個細節皆被事先周密考量，每一個時刻都經過精心策劃。
如欲預訂或了解更多資訊，請瀏覽www.katflorencehotels.com，或於 Instagram 上關注 @katflorencehotels。 如欲了解更多關於 Kat Florence 七度打破世界紀錄、極為稀有且全為獨一無二之寶石珠寶作品，請瀏覽 www.katflorence.com，或於 Instagram 上關注 @katflorence。
媒體聯絡人：Jessica Rodrigues，電郵： [email protected]
