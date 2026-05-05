La familia Maradona y Ash Pournouri lanzan dos casas de moda antes del Mundial de 2026

MARADONA y DIARMA marca la primera iniciativa comercial unificada por los cinco hijos de Diego Maradona, introduciendo por primera vez en la historia comercial de la leyenda un sistema de autenticación oficial.

ESTOCOLMO, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Ash Pournouri y la familia Maradona anuncian hoy el lanzamiento de dos firmas de moda diseñadas por la galardonada diseñadora sueca Carin Wester: MARADONA, una marca de ropa premium que debutará en abril de 2026, y DIARMA, una firma de moda de alta gama que se lanzará en junio de 2026. Este proyecto representa la primera vez que Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana y Diego Fernando Maradona respaldan conjuntamente una iniciativa comercial bajo el nombre de su padre. El anuncio se produce cuarenta años después de la victoria de Diego Armando Maradona en la Copa Mundial de 1986 y antes del torneo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Diego Maradona sigue siendo una de las figuras más reconocidas en la historia del deporte. MARADONA y DIARMA son las primeras firmas de moda que llevan su nombre con el pleno respaldo de su familia. Ash Pournouri, fundador de Electa y arquitecto del proyecto, se topó por primera vez con la magnitud del mercado no autorizado durante una visita a Nápoles, donde Maradona es venerado hasta un punto que rivaliza con la iconografía religiosa.

"En Nápoles hay más representaciones de Maradona que de Jesucristo. En tiendas, bares, salones, en muros públicos. Nunca había visto nada igual. Desafortunadamente, el legado comercial de Diego ha sido fragmentado y explotado durante mucho tiempo. Se merecía algo mejor. Por eso construimos una casa digna tanto de la leyenda como de sus fans."

Para proteger la integridad de Diego Armando Maradona y su familia, cada pieza de ambas marcas lleva un sello oficial con el monograma. Este emblema sirve como sello definitivo de autenticidad, ofreciendo finalmente a los aficionados una alternativa ética al mercado global no regulado. El monograma aparece en todas las piezas de ambas marcas y constituye el primer medio sistemático para que los consumidores puedan distinguir los productos Maradona con licencia oficial del mercado no autorizado.

MARADONA. 300 piezas. Mil millones de fans. Sin reposición. Lanzamiento en mayo de 2026

La línea MARADONA se posiciona por encima de la mercancía deportiva tradicional. La colección inaugural se inspira en tres hitos de la carrera de Maradona: El Gol del Siglo, La Mano de Dios y El Número 10. El primer lanzamiento consta de 300 piezas de cada artículo, disponibles exclusivamente a través de comercio electrónico directo. Sin reposición.

DIARMA. El Icono. Estilo de lujo discreto. Lanzamiento en junio de 2026

DIARMA opera como una firma de lujo independiente. Mientras que MARADONA se basa en la iconografía deportiva, DIARMA aborda a Maradona como un tema cultural y biográfico. El lenguaje material de la marca —cachemira, siluetas estructuradas y una paleta sobria— la posiciona dentro del segmento de lujo, haciendo referencia a la estética deportiva sin definirse por ella.

Las prendas de ambas marcas son diseñadas por la galardonada diseñadora sueca Carin Wester.

Declaración de la familia

Dalma Maradona, en representación de la familia, comentó:

"Por primera vez, los cinco estamos juntos para proteger el nombre de nuestro padre. Queremos que cada persona que alguna vez haya puesto algo de nuestro padre en su pared finalmente tenga algo digno de ello. Ver su vida honrada con tanta calidad y respeto es exactamente lo que él hubiera querido para sus fans."

Lanzamiento

La lista de espera para el lanzamiento de MARADONA de mayo de 2026 se abre hoy en maradonaofficial.com. Para entrevistas con Ash Pournouri, la familia y otras consultas de los medios, póngase en contacto con [email protected].

Acerca de Electa Global

Electa Global es una empresa de gestión de marcas con sede en Estocolmo que mantiene un acuerdo de licencia exclusivo con la familia Maradona. La empresa fue fundada por Ash Pournouri, conocido por su trabajo en la creación y el desarrollo de marcas culturales de gran prestigio en la intersección del entretenimiento, el estilo de vida y la tecnología, como Avicii, Brilliant Minds, Super Human y Triller.

Acerca de Carin Wester

Carin Wester es una diseñadora y directora creativa radicada en Estocolmo con más de dos décadas de experiencia en la moda internacional. Ha recibido numerosos premios de diseño suecos.

Acerca de Maradona Estate

Diego Armando Maradona (1960–2020) es ampliamente considerado como el mejor futbolista de la historia. Sus cinco hijos —Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana y Diego Fernando— son sus herederos legales y administran conjuntamente los derechos comerciales de la familia.

Contacto:

Thomas Nilsson

+46 73 558 65 81

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972731/Maradona_Official_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972732/Maradona_Official_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972733/Maradona_Official_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972734/Maradona_Official_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2972730/Maradona_Official_logotype.jpg