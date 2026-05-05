La famille Maradona et Ash Pournouri lancent deux maisons de couture avant la Coupe du monde 2026

MARADONA et DIARMA est la première entreprise commerciale unifiée par les cinq enfants de Diego Maradona, introduisant un système d'authentification officiel pour la première fois dans l'histoire commerciale de la légende.

STOCKHOLM, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- Ash Pournouri et la famille Maradona annoncent aujourd'hui le lancement de deux maisons de couture conçues par la styliste suédoise primée Carin Wester : MARADONA, une marque de vêtements haut de gamme qui débutera en avril 2026, et DIARMA, une maison de mode haut de gamme qui débutera en juin 2026. C'est la première fois que Dalma, Gianinna, Diego Jr, Jana et Diego Fernando Maradona approuvent conjointement une entreprise commerciale sous le nom de leur père. Cette annonce intervient quarante ans après la victoire de Diego Armando Maradona à la Coupe du monde de 1986 et avant le tournoi de 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Diego Maradona reste l'une des figures les plus connues de l'histoire du sport. MARADONA et DIARMA sont les premières maisons de couture à porter son nom avec l'aval de sa famille. Ash Pournouri, fondateur d'Electa et architecte du projet, a découvert l'ampleur du marché non autorisé lors d'une visite à Naples, où Maradona est vénéré à un degré qui rivalise avec l'iconographie religieuse.

« À Naples, il y a plus de représentations de Maradona que de Jésus-Christ. Dans les magasins, les bars, les salons, sur les murs publics. Je n'avais jamais rien vu de tel. Malheureusement, l'héritage commercial de Diego est depuis longtemps fragmenté et exploité. Il méritait mieux. Nous avons donc construit une maison digne de la légende et de ses fans ».

Pour protéger l'intégrité de Diego Armando Maradona et de sa famille, chaque pièce des deux maisons porte un sceau monogramme officiel. Cet emblème sert de marque d'authenticité définitive, offrant enfin aux fans une alternative morale au marché mondial non réglementé. Le monogramme apparaît sur toutes les pièces des deux maisons et constitue le premier moyen systématique par lequel les consommateurs peuvent distinguer les produits Maradona officiellement approuvés du marché non autorisé.

MARADONA. 300 pièces. Un milliard de fans. Pas de réapprovisionnement. Lancement en mai 2026

La ligne MARADONA se positionne au-dessus des produits traditionnels du patrimoine sportif. La collection inaugurale s'appuie sur trois points de référence de la carrière de Maradona : L'objectif du siècle, La main de Dieu, et Le nombre 10. La première version comprend 300 pièces de chaque article, disponibles exclusivement par le biais du commerce électronique direct. Pas de réapprovisionnement.

DIARMA. L'icône. Un luxe silencieux. Lancement en juin 2026

DIARMA est une maison de luxe à part entière. Alors que MARADONA est ancré dans l'iconographie sportive, DIARMA aborde Maradona en tant que sujet culturel et biographique. Le langage des matières de la marque - cachemire, silhouettes structurées et palette sobre - la positionne dans le segment du luxe, en se référant à l'esthétique du sport sans se laisser définir par elle.

Les vêtements des deux marques sont conçus par la styliste suédoise primée Carin Wester.

Déclaration de la famille

Dalma Maradona, représentant de la famille, ajoute :

« Pour la première fois, nous sommes tous les cinq unis pour protéger le nom de notre père. Nous voulons que toutes les personnes qui ont affiché un objet de notre père sur leur mur aient enfin quelque chose qui le mérite. Voir sa vie honorée avec autant de qualité et de respect est exactement ce qu'il aurait voulu pour ses fans ».

Lancement

La liste d'attente pour le dépôt MARADONA de mai 2026 s'ouvre aujourd'hui à maradonaofficial.com. Pour des entretiens avec Ash Pournouri, la famille et d'autres demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected].

À propos d'Electa Global

Electa Global est une société de gestion de marques basée à Stockholm qui détient un accord de licence exclusif avec la succession Maradona. La société a été fondée par Ash Pournouri, connu pour son travail de création et de développement de marques culturelles à long terme à l'intersection du divertissement, du style de vie et de la technologie - comme Avicii, Brilliant Minds, Super Human et Triller.

À propos de Carin Wester

Carin Wester est une styliste et directrice de la création basée à Stockholm, avec plus de vingt ans d'expérience dans la mode internationale. Elle a reçu de nombreux prix de design suédois.

À propos du domaine Maradona

Diego Armando Maradona (1960-2020) est largement considéré comme le plus grand footballeur de l'histoire. Ses cinq enfants - Dalma, Gianinna, Diego Jr, Jana et Diego Fernando - sont ses héritiers légaux et cogèrent les droits commerciaux de la famille.

Contact :

Thomas Nilsson

+46 73 558 65 81

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