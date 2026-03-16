La planta de Piramal Pharma Solutions en Grangemouth, Reino Unido, entrega con éxito el lote 1.500 de ADC

Este importante hito demuestra las capacidades avanzadas, la eficiencia operativa y la pericia técnica de la planta.

Con este logro, Piramal refuerza su posición de liderazgo en el suministro de terapias bioconjugadas esenciales a pacientes que las necesitan.

BOMBAY, India, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), se enorgullece en anunciar la finalización del lote número 1.500 de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) en su planta especializada de desarrollo y fabricación de bioconjugados en Grangemouth, Reino Unido. Este hito, que representa un lote comercial de ADC oncológicos, pone de relieve las capacidades de vanguardia de la compañía y su firme compromiso con la atención centrada en el paciente.

The Grangemouth site team celebrates the completion of the 1,500th ADC batch

Durante más de dos décadas, Piramal Pharma Solutions ha sido líder mundial en el desarrollo y la fabricación de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC). Como la primera CDMO de ADC aprobada por la FDA y la primera CDMO en fabricar comercialmente un ADC, Piramal demuestra una competencia inigualable en este sector.

Piramal aprovecha esta experiencia para ofrecer una gama completa de soluciones ADC integradas desde Grangemouth, desde estudios de prueba de concepto hasta la fabricación a escala clínica y comercial. Estas capacidades convierten a la planta en una parte esencial del programa ADCelerate™, el programa ADC de fase I rápido e integrado de Piramal. Gracias a una transferencia tecnológica fluida, respaldada por sólidos equipos de gestión de programas, técnicos y de calidad, el programa combina las capacidades especializadas de Grangemouth con las de toda la red global de Piramal para optimizar el proceso desde la I+D hasta la producción bajo normas GMP.

Aprovechando la trayectoria de Piramal como líder en el campo de los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), Grangemouth ha desarrollado cientos de bioconjugados únicos y ha fabricado con éxito 1.500 lotes de ADC, incluyendo lotes clínicos, comerciales y no conformes con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Pero la planta no solo cuenta con el respaldo de su larga trayectoria, sino también con el apoyo de los expertos de Science Collective, quienes brindan conocimientos técnicos y orientación estratégica para guiar los proyectos hacia el éxito.

En consonancia con el compromiso de Piramal con la calidad, Grangemouth cuenta con un sólido historial regulatorio, que incluye acreditaciones de la FDA y la MHRA de Estados Unidos. Gracias a su experiencia inigualable y sus soluciones avanzadas, la planta permite a Piramal ofrecer terapias con bioconjugados que salvan vidas a los pacientes que las necesitan con rapidez, precisión y calidad.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida de los fármacos. Atendemos a nuestros clientes a través de una red globalmente integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo farmacéutico y de procesos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluyendo vacunas y terapias génicas, gracias a la colaboración con Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

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Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio complejo de genéricos para hospitales; y Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL tiene una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

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