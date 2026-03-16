L'usine de Piramal Pharma Solutions à Grangemouth, au Royaume-Uni, livre avec succès le 1 500ᵉ lot d'ADC

Cette étape importante démontre les capacités avancées, l'efficacité opérationnelle et l'expertise technique de l'usine.

Cette performance permet à Piramal de renforcer sa position de leader dans la fourniture de bioconjugués essentiels aux patients qui en ont besoin.

MUMBAI, Inde, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) mondiale de premier plan, qui fait partie de Piramal Pharma Ltd. (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), est fière d'annoncer la production du 1 500e lot de conjugué anticorps-médicament (ADC) sur son site de développement et de fabrication de bioconjugués à Grangemouth, au Royaume-Uni. Le 1500e lot représentant un lot commercial d'ADC oncologique, cette étape souligne les capacités de pointe de l'entreprise et son engagement inébranlable en faveur d'une approche centrée sur le patient.

L'équipe du site de Grangemouth célèbre la production du 1 500ᵉ lot d'ADC

Depuis plus de 20 ans, Piramal Pharma Solutions est un leader mondial dans le développement et la fabrication d'ADC. En tant que premier CDMO d'ADC approuvé par la FDA et premier CDMO à fabriquer un ADC à des fins commerciales, Piramal fait preuve d'une compétence inégalée dans ce segment.

Piramal s'appuie sur cette expertise pour fournir une gamme complète de solutions ADC intégrées à partir de Grangemouth, allant des études de validation du concept à la fabrication à l'échelle clinique et commerciale. Ces capacités font du site un élément essentiel du programme ADCelerate™, le programme ADC rapide et intégré de phase I de Piramal. Grâce à des transferts de technologie fluides favorisés par de solides équipes de gestion de programme, de technique et de qualité, le programme allie les capacités spécialisées de Grangemouth à celles du réseau mondial de Piramal afin de rationaliser le passage de la R&D à la production BPF.

S'appuyant sur la suprématie historique de Piramal en matière d'ADC, Grangemouth a développé des centaines de bioconjugués uniques et a maintenant fabriqué avec succès 1 500 lots d'ADC, dont des lots cliniques, commerciaux et non conformes aux BPF. Mais l'usine n'est pas seulement forte de son héritage, elle l'est aussi des experts de son équipe Science Collective en la matière, qui offrent une vision technique et une orientation stratégique pour guider les projets vers le succès.

Conformément à l'engagement de Piramal en faveur de la qualité, Grangemouth dispose d'un solide dossier réglementaire, comprenant des accréditations de la FDA américaine et de la MHRA. Grâce à son expertise inégalée et à ses solutions avancées, l'usine permet à Piramal de fournir des bioconjugués vitaux aux patients qui en ont besoin, avec rapidité, précision et qualité.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs très puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. PPS fournit en outre des services de développement et de fabrication de produits biologiques, comme des vaccins et des thérapies géniques, grâce à l'association de Piramal Pharma Limited avec la société Yapan Bio Private Limited.

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À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation minoritaire stratégique dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des médicaments biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

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