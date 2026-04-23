Nitinotes anuncia los primeros procedimientos comerciales EndoZip™ en España

Milestone amplía su despliegue europeo tras la obtención de la marca CE

CAESAREA, Israel, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Nitinotes Ltd., una empresa de tecnología médica con el primer sistema de sutura automatizado con marca CE diseñado para la gastroplastia endoscópica en manga (ESG), anunció hoy la finalización de los primeros procedimientos comerciales EndoZip™ en España, lo que supone una continua expansión de su lanzamiento en Europa.

Los procedimientos fueron realizados por el profesor Gontrand López-Nava, doctor en Medicina, doctor en Filosofía, FASGE, director de Endoscopia Bariátrica del Hospital Universitario Madrid Sanchinarro, un centro líder en endoscopia bariátrica avanzada.

El profesor López-Nava realizó previamente los primeros procedimientos EndoZip™ en humanos que contribuyeron a la experiencia clínica que respaldó la aprobación de la marca CE y ahora continúa utilizando el sistema en la práctica comercial, lo que refleja un paso importante en la transición desde la validación clínica temprana hasta una adopción más generalizada.

EndoZip™ es un sistema de sutura totalmente automatizado y operado por un solo técnico, diseñado para la gastroplastia endoscópica en manga (ESG). Al automatizar los pasos clave de la sutura, el sistema busca garantizar la consistencia y reproducibilidad del procedimiento, al tiempo que permite al médico mantener la visualización endoscópica estándar y la retroalimentación táctil.

«Tras haber trabajado con EndoZip™ desde sus inicios en la práctica clínica, resulta alentador poder utilizar ahora el sistema de forma rutinaria», declaró el profesor López-Nava. «La automatización tiene el potencial de simplificar el flujo de trabajo de la ESG, manteniendo al mismo tiempo el control del procedimiento, lo que podría favorecer una mayor adopción clínica y un acceso ampliado a las intervenciones metabólicas mínimamente invasivas».

La gastroplastia endoscópica (ESG) sigue ganando terreno como intervención metabólica mínimamente invasiva para pacientes que buscan opciones duraderas para la pérdida de peso sin cirugía, y como alternativa para quienes no son candidatos a la terapia farmacológica o la interrumpen. Los primeros casos comerciales en España reflejan el creciente interés europeo en EndoZip™, un abordaje endoluminal automatizado y mínimamente invasivo diseñado para garantizar la uniformidad del procedimiento y su integración en las prácticas bariátricas y gastroenterológicas ya establecidas.

«La expansión a España representa un paso importante en nuestro despliegue europeo gradual», explicó Lloyd Diamond, consejero delegado de Nitinotes. «Nos complace colaborar con el profesor López-Nava, cuya experiencia clínica inicial con EndoZip™ y su liderazgo continuo en endoscopia bariátrica respaldan la integración de la ESG automatizada en la práctica clínica habitual».

Acerca de Nitinotes

Nitinotes es una empresa privada de dispositivos médicos pionera en soluciones automatizadas de sutura endoluminal para el tratamiento de la obesidad. EndoZip™ cuenta con la marca CE y está disponible comercialmente en Europa. En Estados Unidos, EndoZip™ se encuentra en fase de investigación y su uso está restringido por la legislación federal estadounidense a fines de investigación.

Para obtener más información, visite https://nitinotesurgical.com.

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